Euroopa kirjandusauhinna võitis Eestist Mudlum

Iga riigi 2020. aasta laureaadi valis välja riiklik kirjandusekspertidest koosnev žürii. Koroonaviiruse puhangu tõtt kuulutati esimest korda võitjad välja digitaalselt.

2020. aasta Euroopa kirjandusauhinna võitjad on:

Nathalie Skowronek, "La carte des regrets" (prantsuskeelsest Belgia)

Lana Bastašic "Uhvati zeca" (Bosnia ja Herzegovina)

Maša Kolanovic "Poštovani kukci i druge jezive price" (Horvaatia)

Σταύρος Χριστοδούλου (Stavros Christodoulou) "Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός" (Küpros)

Asta Olivia Nordenhof "Penge pa lommen" (Taani)

Mudlum (Made Luiga) "Poola poisid" (Eesti)

Matthias Nawrat "Der traurige Gast" (Saksamaa)

Shpetim Selmani "Liberthi i dashurise" (Kosovo)

Francis Kirps "Die Mutationen" (Luksemburg)

Stefan Boškovic "Ministar" (Montenegro)

Петар Андоновски (Petar Andonovski) "Страв од варвари" (Põhja Makedoonia)

Maria Navarro Skaranger "Bok om sorg" (Norra)

Irene Sola "Canto jo i la muntanya balla" (Hispaania).

Euroopa Liidu kirjandusauhinnaga (EUPL) tunnustatakse kirjanikke kogu Euroopast. Kolmeaastase tsükli jooksul hõlmab auhind 41 riiki, kes osalevad Loov Euroopa programmis. Euroopa kirjandusauhinna eesmärk on tugevdada Euroopa kultuuri- ja loomesektorit, see loodi 2009. aastal ja aastate jooksul on tunnustanud 122 kirjanikku.

Igal aastal moodustatakse Loov Euroopa programmis osalevate riikide kirjanduse, kirjastamise ja raamatumüügi asjatundjatest koosnevad riiklikud žüriid. Pärast kahest kuni viiest kandidaadist koosneva riikliku nimekirja määramist valivad žüriid igaüks oma riigi võitja.