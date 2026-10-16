X!

Holy Motors avaldas albumi "Heaven's Night"

Muusika
Holy Motors
Holy Motors Autor/allikas: Anna-Maria Vaskovskaja
Muusika

Plaadifirma Wharf Cat Recordsi alt ilmus ansambel Holy Motorsi kolmas album pealkirjaga "Heaven's Night".

Uue plaadi kallal on bänd töötanud 2021. aastast, mil bändiga (Eliann Tulve, Lauri Raus ja Caspar Salo) liitusid kitarrist Ivar Mägi ja multiinstrumentalist Villem Sarapuu. Salvestati plaat möödunud suvel.

Värskelt plaadilt leiab kümme lugu, mis vältavad kokku 37 minutit. "Heaven's Night" on Holy Motorsi esimene album, mis on salvestatud Eestis, täpsemalt Ö Stuudios Tartus koos Martin Kikasega.

"Ma ütleks, et Martin on nii suurt tööd teinud meiega ja meie muusika kallal palju vaeva näinud. Praeguse seisuga on Martin justkui meie bändi liige," rääkis solist Tulve suvel.

Plaadi muusika on kirjutanud bänd ühiselt. Sõnade autorid on Eliann Tulve ja Lauri Raus, kes kirjutavad enda sõnutsi lugusid tegelastest, kes täidavad oma elu "millegi enama" otsimisega. Otsingud käivad tihti just Ameerika nn metsiku lääne õhustikus.

Holy Motors on varem avaldanud albumid "Slow Sundown" (2018) ja "Horse" (2020).

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:07

Uue muusika reede: Valge Tüdruk, Britney Spears, Florian Wahl, Sadu

13:47

Rahvusringhäälingu Pärnu korrespondendina alustas Silvia Sool

12:22

Teater laulab | "Aeg jalgadesse vajub nagu liiv" lavastusest "Plekktrumm"

11:40

PÖFF Shortsi rahvuslikus võistluses esilinastub 13 kodumaist filmi

11:04

Kai kunstikeskuses saab esmakordselt Baltikumis näha Jane Jin Kaiseni videonäitust

10:50

Karoliina Kreintaal: minu õpetajad olid küla pillimehed arhiivisalvestistel

10:42

Elina Masing toob Kanuti Gildi Saalis publiku ette lavastuse "Replica"

10:35

Segakoor Vox Populi tähistab 20. sünnipäeva kontsertetendusega "Lindude konverents"

10:20

Holy Motors avaldas albumi "Heaven's Night"

10:16

Mingo Rajandi uurib autorikontsertidel elu mikro- ja makrotasandil

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.10

Estonia nõukogu uus esimees on Merilin Piipuu

15.10

Rahvusooperi alajuhid: nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele

09:09

Kadri Tali: oleme Estonia nõukogus tegutsenud liiga aeglaselt

15.10

Alo Kõrve: ootan viimase hetkeni, et äkki ei pea lavale minema

14.10

Ivari Ilja lahkus rahvusooperi nõukogu esimehe kohalt

15.10

Kauaaegne Rakvere teatri helirežissöör Elmar Sats: tehniku seisukohalt on kõige tähtsam alati näitleja

15.10

Erki Laur: näitlejale tänapäeva teatrikriitikas tagasisidet ei ole

15.10

Keeleameti uus juht: eesti keele käekäik on ühiskonna ühine teema

14.10

Paavo Järvi: meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata

15.10

Kirill Havanski: maailmas on lihtsalt kõike liiga palju

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo