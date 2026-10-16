Holy Motors avaldas albumi "Heaven's Night"

Uue plaadi kallal on bänd töötanud 2021. aastast, mil bändiga (Eliann Tulve, Lauri Raus ja Caspar Salo) liitusid kitarrist Ivar Mägi ja multiinstrumentalist Villem Sarapuu. Salvestati plaat möödunud suvel.

Värskelt plaadilt leiab kümme lugu, mis vältavad kokku 37 minutit. "Heaven's Night" on Holy Motorsi esimene album, mis on salvestatud Eestis, täpsemalt Ö Stuudios Tartus koos Martin Kikasega.

"Ma ütleks, et Martin on nii suurt tööd teinud meiega ja meie muusika kallal palju vaeva näinud. Praeguse seisuga on Martin justkui meie bändi liige," rääkis solist Tulve suvel.

Plaadi muusika on kirjutanud bänd ühiselt. Sõnade autorid on Eliann Tulve ja Lauri Raus, kes kirjutavad enda sõnutsi lugusid tegelastest, kes täidavad oma elu "millegi enama" otsimisega. Otsingud käivad tihti just Ameerika nn metsiku lääne õhustikus.

Holy Motors on varem avaldanud albumid "Slow Sundown" (2018) ja "Horse" (2020).