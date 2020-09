Tallinna külje all Maardus peetakse juba üle 15 aasta aastat sügislaata, mis toob kokku tuhandeid vene keelt kõnelevat inimest meilt ja mujalt. Filmi vaadates tekib aga kiiresti küsimus, mis ajastul see kõik toimub.

"See oli spetsiaalselt valitud esteetika, et näidata, kuidas aeg võib seisma jääda. Et poleks aru saada, millal see film on tehtud. Kas 20 aastat tagasi või praegu või näeb kõik samamoodi välja 10 aasta pärast," selgitas Loginov "Aktuaalsele kaamerale".

Filmi tegemise ajal kandis pidu Gogolilt laenatud nime Sorotšino aastalaat ning selle tipphetkeks oli kohalik iluvõistlus Miss Maardu. Võtetest filmi valmimiseni kulus 7 aastat.

"Ma mingil ajal tahtsin võtetega jätkata, et vaadata, kuidas kõik edasi läheb, kas toimuvad mingid muutused, aga iga kord, kui ma siia tulin, ei märganud mingeid muutuseid. Aga siis oli rida sündmusi – suri linnapea Bõstrov ja siis ma tundsin, et nüüd on aeg see materjal kokku monteerida ja film valmis teha," rääkis Loginov.

Venekeelse "Aktuaalse kaamera" toimetaja ja maardulanna Julia Leva sõnul toimub laat praegusel ajal natuke teistmoodi. "Aga inimesed ja atmosfäär ongi selline ja mulle tundub, et praegu on inimestel väga hea võimalus – nad saavad vaadata filmi ja siis laupäev või pühapäev tulla Maardusse ja vaadata, kuidas kõik see toimub," rääkis Leva.

Ta lisas ka, et tegemist on väga populaarse üritusega. "Ma ei teadnud, et eestlased ei tea, et see toimub ja et teie jaoks see oli väga suur üllatus," tõdes Leva.