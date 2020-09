Vallandatud dirigent mõistis raskustes Metropolitan Operalt välja 3,5 miljonit dollarit

New Yorgi Metropolitan Opera vallandas 2018. aastal seksuaalkuritegude kahtluse tõttu oma kauaegse dirigendi ja kunstilise juhi James Levine'i. Möödunud suvel jõudsid ooperiteater ja Levine kokkuleppele, mille tingimused olid seni salajas, kuid nüüd selgus, et Levine'i nõudis sellega Metilt välja 3,5 miljonit dollarit, sest Met rikkus tema vallandamisega nendevahelist töölepingut.

Metropolitan Opera peadirektor Peter Gelb teatas küll möödunud suvel, et poolte vahel sõlmitud kokkulepe oli Meti jaoks õnnestumine, kuid kaks kokkuleppe tingimustega kursis olevat inimest avaldasid väljaandele The New York Times, et kokkuleppe järgi tuleb Metil ja viimase kindlustusandjal maksta Levine'ile 3,5 miljonit dollarit kompensatsiooni.

Met vallandas Levine'i 2018. aastal pärast seda, kui sisejuurdlus kinnitas Levine'ile esitatud süüdistusi seksuaalkuritegudes. Süüdistuste järgi ahistas ja kuritarvitas Levine seksuaalselt oma karjääri alguses olevaid haavatavaid noori meessoost muusikuid. Kuid selle asemel, et vaikselt taanduda, kaebas Levine Meti lepingu rikkumise ja laimamise pärast kohtusse, nõudes kompensatsiooniks vähemalt 5,8 miljonit dollarit.

Met esitas vastuhagi, avaldades uurimise seni varjatud üksikasjad ja väites, et Levine oli oma käitumisega rikkunud oma töölepingust tulenevaid kohustusi ning nõudis dirigendilt hüvitiseks sama suurt summat.

Aasta hiljem ja pärast miljonitesse dollaritesse küündinud kohtukulusid nõustus Met hr Levine'ile kompensatsiooni maksma, ehkki miljoneid vähem kui ta algselt soovis. Kokkuleppe tingimusi ei olnud seni avaldatud, kuna konfidentsiaalsuslepingu tõttu on mõlemad pooled hoidnud üksikasjad salajas.

Meti mitme miljoni dollari suurune makse Levine'ile tuli küll enne seda, kui ooperimaja oli sunnitud oma ukse koroonapandeemia tõttu sulgema, kuid Met oli rahalistes raskustes juba siis, kui pooled kokkuleppe möödunud suvel sõlmisid. Nüüd võitleb Met oma ellujäämise eest.

The New York Times'i hinnangul seab Levine'ile tehtud kompensatsiooni suurus kahtluse alla Meti esitatud hagi tugevuse, juhul kui see oleks kohtu ette jõudnud. Levine'i lepingus, mida oli aastate jooksul muudetud, kuid mis põhines peamiselt aastakümneid tagasi sõlmitud kokkulepetel, puudus moraaliklausel, mis on meelelahutusmaailmas üha levinum ja keelab käitumise, mis võib tööandja kuvandit kahjustada.

Ehkki hr Levine'i kohtuasi hõlmas nõudeid laimu kohta – millest kõik peale ühe lükati hiljem tagasi –, oli Levine'i vallandamine sisuliselt lepingu rikkumine. Ilma moraaliklauslita oli ainus alus Levine'i vallandamiseks peale vääramatu jõu tema surm või puue.

Meti kohtukulud, mis 2019. eelarveaastal ulatusid enam kui 1,8 miljoni dollarini, on lubanud kanda kindlustus. Kindlustus on katnud ka üle 900 000 dollari Levine'i kompensatsioonist, mis tähendab, et Metile jäi sellest kanda umbes 2,6 miljonit dollarit.