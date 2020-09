Iisaku lähistel asuv Rüütli soo on niinimetatud lageraba, millel on kaunid soosaared. Ühel neist toimuski Alutaguse huvikeskuse ja RMK koostöös esimene pööripäevakontsert.



"Looduses me tunnetame vahetust ja muutust kõige paremini ning siis tekkiski idee tuua need kontserdid õue ja tutvustada Alutaguse valda. Meie idee on seda formaati hästi lihtsana hoida, et me väga palju ei too võimendust loodusesse ja et oleks looduslähedane. Kindlasti on see keerulisem, aga praegu, kui koroonaviirus levib, ma leian, et õuekontsert on igati kohane," ütles kontserdi korraldaja Grete Habakukk.

Sügisese pööripäeva kontserdil esines tšellist Johannes Sarapuu ning luulet lugesid Iisaku etlejad. Järgmiste kontsertide esinejad on veel lahtised.

"Selles mõttes ei ole kindlat reeglit, pigem tahaks tuua kuulajateni kedagi sellist, keda nad varem pole kuulnud, mitte nii tuntud esinejat," sõnas Habakukk.

Korraldajate ennustuse kohaselt on pööripäevakontsertidest just järgmise, detsembris toimuva muusikaõhtu korraldamine kõige keerulisem. "Kui on ikka selline kõva pakane, siis ilmselt me pille ei saa tuua loodusesse. Aga on ju inimhääl olemas ja võibolla saab siis kooride peale välja mängida. Ideid on, vaatame, mida teeme."