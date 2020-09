Adamson-Ericu muuseumis esitletakse Semperi ja Barbaruse kirjavahetuse kogumikteost

Juulis ilmus Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastuses 675 kirjast koosnev Johannes Semperi (1892–1970) ja Johannes Vares-Barbaruse (1890–1946) erakirjavahetus "Euroopa, esteedid ja elulähedus" aastatest 1911 kuni 1940.

Lühiseminaril "Elu mürtsuv orkester" tuleb juttu nii Semperi ja Barbaruse kirjavahetusest kui ka kirjanike loomingust. Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Eesti kirjandusmuuseumi ühisseminari pealkiri on inspireeritud Semperi 1925. aastal Berliinist Barbarusele läkitatud kirjast.

Semper kirjutab: "Myrtsuv orkester – on enese sisemise potentsi märk. Siin on meil, poeetidel, lõkendustest elavail, kõik lubat ja paratamata. Kuid samm edasi, yle enese isiku läve välja, objektiivse sisuväärtuse juure – ja kõik on teisiti: veri – kuremariin, Dulcinea – nõiamoor, hing – lampkast, uus, mitmepalgeline ja -pinnaline elu – tsivilisatsiooni masindunud uniformsus. Mina isiklikult, kui ma ka ei saa vastu panna sellele kaasakiskuvale kujutlustulvale, mis meelitab, kui ma ka seda ära kasutan luules või eneses, ei saa teisiti, kui pean kõigile kujutelmidele juure lisama tillukese enesetapmise batsilli: nii okselik on see tyhi kest – tsivilisatsioon!"

Seminaril "Elu mürtsuv orkester. Elulähedased esteedid Semper ja Barbarus" esinevad ettekannetega Mirjam Hinrikus, Marin Laak, Merilin Kirikal, Marit Karelson, Aare Pilv ja Kersti Koll. Ettekannete kõrval kuuleb ka elu mürtsuvat orkestrit klaveri ja saksofoniga: Mart Saare "Skizze" esitab Liina Lill klaveril ja Pedro Iturralde "Pequena Czarda" esitab Uku Gross saksofonil, teda saadab klaveril Tiiu Jürma.

Seminar ja raamatuesitlus toimuvad Tallinnas Eesti Kunstimuuseumi Adamson-Ericu muuseumis (Lühike jalg 3, Tallinn).

Seminari korraldavad Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti-uuringute Tippkeskus. Seminari kava näeb Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kodulehelt. Rohkem Semperi ja Barbaruse kirjavahetuse kohta saab aga lugeda kirjandusmuuseumi kodulehelt.