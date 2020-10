Galerii: rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse tasuta kontsertidega

Rahvusraamatukogus esinesid Sigrid Mutso (sopran), Joonatan Jürgenson (klaver), vahetekste luges Heidi Heinmaa (Eesti Rahvusraamatukogu). Sopran Sigrid Mutso on ooperilaulja, vokaalpedagoog, hääleseadja ja ansamblite juhendaja. Pianist Joonatan Jürgenson on andnud kontserte nii Eestis kui välismaal, teinud koostööd mitmete orkestritega ning on lisaks sooloesinemistele ka aktiivne kammermuusik.

EMTA suures saalis toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkestri avalik proov. EMTA orkester toob ühel hooajal tuuakse publiku ette keskmiselt seitse kava, nad on saanud tunnustust kontsertreisidel Rootsi, Soome ja Saksamaale. Orkestriga töötavad regulaarselt Toomas Vavilov ja Paul Mägi (peadirigent).

Tallinna Jaani kirikus astus üles Eesti filharmoonia kammerkoor, kes on üks tuntumaid Eesti muusikakollektiive maailmas. EFK asutas 1981. aastal Tõnu Kaljuste, kes oli koori kunstiline juht ja peadirigent kakskümmend aastat. Praegu on selles ametis Kaspars Putniņš.