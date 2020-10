Ott Sepp näitab end Ugala teatri suhtedraamas uuest küljest

Ugala teatris esietendub Soome näitekirjaniku Antti Mikkola suhtedraama "Sorri, ei saa aidata", mille peaosas on vabakutseline näitleja Ott Sepp. Lavastaja Tanel Ingi tahtis peaosalist valides esile tuua need värvid, mida hea absurditajuga Sepp pole oma rollides saanud esitada.

Ilmari abielu on jõudnud tupikusse. Talle tundub, et ainult lapsed ja pangalaen veel hoiavadki seda koos. Ka tema venna elu jõuab pöördepunkti, kui ta leiab oma naise teadvusetuna magamistoast. Mõistagi on ka emal poegade elu ja naiste suhtes oma arvamus.

Peaosalist kehastav Ott Sepp tunnistab, et Imari rolli lahtimuukimine võttis kaua aega. Nüüd võib ta öelda, et Ilmar on mees, kes kardab muutusi.

"Seetõttu ta üritab hoida kõike täpselt nii, nagu on, et midagi jumala eest ei muutuks. Aga kõik muutub, sest elu on selline – inimesed muutuvad, inimsuhted muutuvad ja ta ei suuda sellega leppida. Ma arvan, et ma alles nüüd hakkan mingil määral mõistma, mis sellel tegelasel puudu on või miks ta ei suuda olla õnnelik. Kuigi ta ise väidab, et tal on kõik olemas, aga et tal on kõik puudu," rääkis Sepp "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja Tanel Ingi tunneb pidevalt huvi, mida Soome teatrites mängitakse. Ott Seppa peaossa valides tahtis ta näidata hoopis teistsugust näitlejat, kui harjunud oleme.

"Minu meelest on temas ühendatud see, mida kõik tunnevad – tema hea absurditaju ja samas ka see tõsiseltvõetavus. Või need värvid, mida võib olla nii hästi ei tunta, aga mis temas on olemas. Eelkõige just see," kirjeldas Ingi.

Lavastaja ei vali poolt, kas paarisuhte nurjumises on süüdi mees või naine ning loodab, et lavastus toobka tavapärasest rohkem mehi teatrisse. "Siin läbimänge teatris on käinud kuidagi rohkem mehed vaatamas praegu. Oleme avastanud, et näe, jälle mehed saalis täna," ütles Ingi.