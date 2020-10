Festivalikorraldajad: digifestival ei asenda tavasündmust

Millised olid artistide, korraldajate, publiku ja teenusepakkujate kogemused ning kas selline olukord on festivali või kontserdikorraldaja jaoks jätkusuutlik, arutlesid Martin Ruus Intsikurmu festivalist, Kristjan Hallik ERSO-st ja Pärnu Muusikafestivalist, Helen Sildna Tallinn Music Weekist, Meelis Kubits Kultuuripartnerluse Sihtasutusest ning Tõnn Kuuli Teliast.

Seminaril toodi esile vajadus digifestivali kultuuri edendamise järele – praegu ei tea tarbija, mida ühelt digifestivalilt oodata ning harjumus enamikku digisisu tasuta tarbida mõjub negatiivselt virtuaalfestivalidele pileti ostmisele. Digifestivalil osalemine ei ole võrreldav tavafestivalil käimisega ka selle poolest, et sisu soovitakse tarbida väikeste osadena ning kuulaja ei kipu tervet päeva ekraani ees veetma. Lisaks aga ei oska korraldaja veel uue olukorra tõttu publiku käitumismustrit ja eelistusi täielikult prognoosida.

Hübriid- ja digifestivalide kasuks kõneleb korraldajate sõnul asjaolu, et digiplatvormi kaudu võib kontserdist osa saada rohkem inimesi kui näiteks kontserdisaalis ning kultuurielamust on võimalik nautida ka neil, kes poleks saanud tavasündmusel osaleda. Lisaks toodi positiivsena välja festivali eksporditavus, nimelt on digifestivali võimalik vaadata maailma eri paigus, mis hõlbustab Eesti muusika jõudmist ka riigipiiridest väljapoole.

Vestlusringis osalejad tõdesid, et inimeste soov teineteisega kohtuda on suur ja ainuüksi digitaalsel platvormil aset leidev festival seda vajadust ei täida ja füüsilisel kujul toimuvat sündmust ei asenda. Tulevik on nende korraldajate päralt, kes suudavad leida sisukaid ja kaasahaaravaid hübriidseid lahendusi, mis pakuvad digisündmuse tarbijale ka mingit lisaväärtust. Lihtsalt kontserdi ülekandmine tihtipeale ei toimi, pigem on festivali digiülekanne teenus, mis toimib selle heaks, et sündmusel saaksid osaleda ka need, kes muidu poleks saanud sellest osa võtta. Uues olukorras tuleks luua uusi lahendusi ning mõelda, milline võiks olla uue põlvkonna digitaalne teenus kultuuritarbimise seisukohalt.

