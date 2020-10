Vaid sõja ajal katkenud järjepideva ilmumisega on jõutud Sirbi, mis ilmunud ka nimede all Sirp ja Vasar, Reede ja Kultuurileht, 3812 numbrini ja 4000 ei ole enam mägede taga. Algselt kõhnuke ajaleht on kasvanud koos Eesti kõrgkultuuriga 4-küljelisest 40-leheküljeliseks ning kaugelt üle poole kaheksa aastakümne sisust on ilmunud sõnavabaduse aastatel ja tsensuurist puutumatult.

Sirp tähistab juubelit näitustega "Hulgad" Tallinna Balti jaama tunnelis ning "Tõsted" Telliskivi Loomelinnaku väligaleriis, mõlemad avatakse reede, 9. oktoobri pärastlõunal (algusega tunnelis kell 15 ja väligaleriis kell 16).

Vikerraadios saab nädala jooksul kuulda valitud mõtteteri kultuurilehe autoritelt läbi kaheksa kümnendi.

Koostöönäituse "Hulgad" autor ja disainer on Aimur Takk, keda aitasid Eesti Kunstiakadeemia fotograafiatudengid koos juhendajate, dotsent Laura Kuuse ja külalisõppejõud Camille Laurelliga ja Sirbi toimetusega.

Sirbi ja Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna koostöös lõid tudengid kultuurilehe kaheksa aastakümne kujunduste ja arhiivifotode ainel uusi kunstiteoseid. Projektist vormunud näituse teema "Hulgad" kajastab kultuuri ja hulkade suhet, kitsamalt ka kultuurilehe suhet massidega. Disainer Aimur Takk kujundas üliõpilastöid, originaalseid kirjatüüpe ja kaheksalt Sirbi autorilt tellitud lühiesseesid kasutades Sirbi formaadis ajalehekujulise (36 lk) teose, mis on tarvitatav ka ajalehena, kuid tunnelinäitusel moodustavad tervikteose süsteemselt kõrvuti kleebitud omavahel haakuvad ajalehe küljed.

Esseede eri põlvkonnast – rõhutamaks kultuuri järjepidevust ja põlvkondadevahelist sidet – autorid on Doris Kareva, Kristel Pappel, Mele Pesti, Hanna-Linda Korp, Toomas Kall, Ott Karulin, Jan Kaus ja Tõnis Jürgens.

Aimur Takk (sündinud 1993) on õppinud graafilist disaini Eesti Kunstiakadeemias ning kommunikatsioonidisaini Offenbachi Kunsti- ja Disainiülikoolis ning tegutseb aastast 2018 vabakutselise disainerina. Ta on pälvinud Eesti disainiauhindu tüpograafia ja firmagraafika kategoorias ning osalenud ühisnäitustel.

Avatakse ka Piia Ruberi fotonäitus "Tõsted", mida kureerib Anneli Porri.

Kultuuril on alati kaks nägu, lisaks loomele ka looja nägu. Piia Ruber on pildistanud kultuurilehe Sirp tarvis 1997. aastast alates inimesi, kelle loomingut, mõtteid ja vaateid on kultuurileht vahendanud ja kritiseerinud. Praegune portreede valik on tehtud viimase 14 aasta fotode hulgast.

Portreedes on oluline ajakirjandusfotole omane kiirus, need ei ole pikalt kavandatud ega lavastatud, vaid pigem improviseeritud kohtumised. Ruber on pööranud selle aga oma trumbiks: ta loob oma modelliga avatud ja loomuliku suhte, nii et selles kajastuks ka aktuaalse kultuurisündmuse või mõtte peegeldus. Kord juba lehes ilmunud fotodest eristab näituse portreid ühtlustatud formaat, mis laseb portreteeritavatele uuesti värske pilguga otsa vaadata. Pilte saadavad väljatõsted Sirbis ilmunud tekstidest.

Piia Ruber (sündinud 1972) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias graafika eriala (BA 1997). [´mobil] galerii aktiivne liige. Ruber on töötanud kultuurilehes Sirp 1997. aastast, samuti õpetanud Eesti Kunstiakadeemias ja Vanalinna Hariduskolleegiumis, kujundanud raamatuid ja osalenud näitustel. Tema loomingut läbib feministlik joon, naise rollide poeetiline väljendus, ja ka religioossest maailmapildist lähtuv eksistentsi tunnetamine.