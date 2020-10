Kas täiskasvanud inimesed unustavad mängimise? Mis on mäng teoreetiliselt ja päriselt? Kes on meie lastekirjanduse kõige mängulisemad kirjanikud? Miks on oluline keelemäng või nukuteater, mänguline lasteraamat või lustlik muuseumiprogramm, õpetaja või lapsevanema võime märgata lastekeele rikkust? – need on mõned küsimused, millele eksperdid seminaril vastust otsivad.

KAVA



10.30 Millest me räägime, kui me räägime mängust?

Oliver Laas, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi filosoofia nooremlektor; Eesti Kunstiakadeemia Vabade kunstide teaduskonna dotsent ja nooremteadur

11.00 (Laste)kirjandus ja/kui mäng

Jaanika Palm, Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse uurija



11.30 "Mina mängin Robinsoni …" ehk üksiku lapse mängude eripära

Krista Kumberg, Lääne maakonna keskraamatukogu raamatukoguhoidja

12.00 Kutse mängule. Mõnda uuematest eesti pildiraamatutest

Mari Niitra, Liivi Muuseumi juhataja, Tartu Ülikooli lastekirjanduse assistent

13.30 Mäng teatris

Taavi Tõnisson, Eesti Noorsooteatri näitleja

14.00 Mäng mängu piiridel Andrus Kivirähki lasteraamatutes

Katre Kikas, Eesti Kirjandusmuuseumi teadur

***ERR kultuuriportaali ülekande lõpp***

15.00 Kust see laps need sõnad võtab ehk keelelise kasvukeskkonna mõjust lapse kõne arengule

Andra Kütt, Tallinna Ülikooli keeleteaduse doktorant, nooremteadur; Keeleilu Erahuvikool

15.30 Siilimäng Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muusemi programmis

Elle-Mari Talivee, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur, Tallinna Ülikooli teadur