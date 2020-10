Galerii. Rahvusraamatukogu uus näitus teeb asjad puust ja punaseks

Näitus on valik eri põlvkondade ja eri käekirjadega kunstnike töödest. Traditsioonilises tähenduses viitab näituse pealkiri sellele, kui kellelegi tahetakse asju selgeks ja näitlikult üheselt mõistetavaks teha.

Samas saab puudest toota puitu ja see materjal on skulptorite töös olnud läbi aegade üks traditsioonilisemaid. Puit on ka põhiline paberitootmise algmaterjal, ja paberile on trükitud kogu kultuuri kandev kirjasõna. Selle temaatika kaudu tekib näitusel sidusus ka Eesti rahvusraamatukoguga. Punasel värvil on ka lai pärimuskultuuriline seosteväli elujõu, vere ja kaitsega, aga ka okupatsiooniaegse riikliku kohustusliku värviga.

"See pealkirja ja teema valimine on alati keeruline, sest kedagi ei taha kuidagi väga piirata väga liiga konkreetse asjaga," sõnas näituse korraldustoimkonna liige, skulptor Tiiu Kirsipuu "Aktuaalsele kaamerale".

"Meil oli palju erinevaid mõtteid ja otsustasime, et sõna "puu", mis on skulptorile olnud märgiline materjal läbi aegade, ja värv punane, misjärel tuli see "Puust ja punaseks", et võib-olla keegi suudab seda interpreteerida omal moel seda vana ütlemist ja kõnekäändu," lisas ta

"Käsitlus on alati nii erinev – on puust ja punaseid töid, ei ole puust ja punaseid töid, on mütoloogilisi, on abstraktseid, on installatsioone, on klassikalisi," kirjeldas näituse korraldustoimkonna liige, skulptor Gea Sibola Hansen.

"Meie jaoks on täiesti uudne ja erakordne see, et seekord on tegemist mustade seinetega saaliga," märkis näituse korraldustoimkonna liige, skulptor Mari-Liis Tammi.

"Raamatukogus ongi see Musta saali nime all ja see oli ka paljudele autoritele üllatus, sest me oleme harjunud valgete kuupidega ja nii mõnigi autor, kes oli kavandanud oma töö tumedana, arengu käigus muutis oma tööd pisut teiseks, et ta oleks sobivam ja väljapaistvam mustadel seintel."

Näitusel on eksponeeritud järgmiste kunstnike teosed: Mikhail Duhhomjonok, Gea Sibola Hansen, Iris Jurma, Aime Jürjo, Tauno Kangro, Jass Kaselaan, Tiiu Kirsipuu, Ellen Kolk, Georg Kotter, Aime Kuulbusch, Ilme Kuld, Riho Kuld, Raimo Kuusik, Leena Kuutma, Peeter Leinbock, Elo Liiv, Aleksander Litvinov, Airi Luik, Jaan Luik, Tõnu Maarand, Eneken Maripuu, Piret Meos, Mare Mikoff, Maarit Mälgi, Jüri Ojaver, Terje Ojaver, Tõnis Paberit, Al Paldrok, Hille Palm, Per William Petersen, Rait Prääts, Rait Pärg, Anne Rudanovski, Ahti Seppet, Tõnu Smidt, Mari-Liis Tammi, Airike Taniloo, Tiina Teemägi, Silja Truus, Aili Vahtrapuu, Vergo Vernik, Ekke Väli.

Näituse korraldus- ja kujundustoimkond: Tiiu Kirsipuu, Aime Kuulbusch, Leena Kuutma, Gea Sibola Hansen, Mari-Liis Tammi.