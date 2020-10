Semper ja Ojasoo toovad Peterburis lavale Shakespeare'i Leningradi kastmes

Lavastajatandem Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo toovad Peterburi Tovstonogovi-nimelises Suures Draamateatris lavale Shakespeare'i "Romeo ja Julia" ainetel loodud lavastuse "Julietta", millele on muusika loonud grupi Leningrad liider Sergei Šnurov.

Kohalik väljaanne Tribuna tutvustab Eesti teatriduot kunstnike ja lavastajatena, kes on esindanud Eestit Veneetsia biennaalil, Avignoni teatrifestivalil ja teistel tähtsamatel kunstisündmustel maailmas.

"Julietta" on lugu sellest, kuidas teatris valmistutakse "Romeo ja Julia" lavale toomiseks ning Julia ossa on võetud kogenematu näitlejanna, kes võlub kõik ära. Juliat mängivat näitlejannat kehastab Musja Totibadze, kes on tuntud ka lauljana. Laval kõlab ka palju elavat muusikat.

Peagi seisab Julia/näitlejanna valikute ees, kus ristuvad elu ja Shakespeare'i tragöödia.

Artiklis tutvustatakse Ene-Liis Semperit ja Tiit Ojasood ka Teater NO99 asutajatena. Teater NO99-t nimetab leht aga kaasaegse Euroopa teatri üheks kõige huvitavamaks ja ebatavalisemaks projektiks.

"Oma julgetes ja ekspressiivsetes lavastustes räägivad Semper ja Ojasoo teravatel kaasaegsetel teemadel ning püstitavad keerulisi sotsiaalseid küsimusi," kirjutab Tribuna. "Teatrikunsti piirid nende jaoks ei kehti, nad väljuvad sageli klassikalise lavaruumi karbist, töötades kõige erinevamais vormes ja kohtades."

Rõhutatakse ka videokunsti tähtsat osakaalu Semperi ja Ojasoo töödes.