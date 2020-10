Urve Uusberg: edukultus tekitab inimestes ärevust

"Plekktrumm" pühendus vaimse tervise kuule ning külas oli psühholoog ja koorijuht Urve Uusberg, kes rääkis, et inimesed on tähtsamad kui asjad ja ka konkurentsisurvet tuleks ühiskonnas maha keerata.

Enda ärevuse mõõtmiseks on Urve Uusbergil peas skaala ühest kümneni ja kui number on liiga kõrge, siis tuleb võtta asi kontrolli alla.

"Praegu on ärevus kuus," ütles Uusberg. "See on veel kontrollitav, aga võib saate jooksul muutuda."

Saatejuht Joonas Hellerma nimetas enda ärevuse astmeks "hea viie". "Siin on olnud hetki, mil hakkab sillme eest mustaks minema," tunnistas Hellerma.

Kui ärevus läheb käest ära, tekib paanika. "Inimestel on vajadus kontrollida tulevikku," sõnas psühholoog. "Ja kuna tulevikku me ei kontrolli, siis aitaks üks teadmine, et inimene annaks endale aru, et ta ei ole kõikvõimas. Seega tuleks vastu võtta see, mis võib tulla."

Seega ei tasu karta ette, vaid lahendada olukord siis, kui see on tekkinud. "See hoiab ressurssi kokku," lausus Uusberg. Näiteks ei tasu lastel karta kontrolltööd.

"Edukultus ühiskonnas on viinud selleni, et inimesed kardavad teha vigu ja kardavad läbi kukkuda. Kuna hing on surve ees kaitsetu, siis tekib ärevus," ütles psühholoog.

Kui paanikaatakk on peal, tuleks enda vastu olla sõbralik. Halb kaaslane on Uusbergi sõnul häbi, tunne, mille on inimestes tekitanud sotsiaalne surve. "Pigem olla kurb ja kahetseda, aga lubada eksida, tehes ometi kõik selleks, et seda ei juhtuks."

Kui inimene halab ja kaebab depressiooni üle, siis võidakse ta jätta kõrvale. "Selleks tuleks valida aeg ja koht, kus sellega tegelda," ütles Uusberg. "Selleks võib olla psühholoog või lähedased. Kui haarata oma valuga kõigi tähelepanu, siis oleks see ka enesekeskne."

"Lapsevanemal tuleb mõelda, mis on olulisem, kas õigesti kappi pandud tass või inimlik suhe."

Riinimanda kooristuudio asutaja ja dirigendi käest passis küsida ka, miks on ühislaulmine inimestele hea. "Ma pean üldse millegi koos harrastamist tähtsaks, aga see väärtusruum, mis ümbritseb lapsi kooris, on seda kaalukam, et on klassikaline vaimsusega seotud kontrollitud tegevus, kus leidub ka ilu," vastas koorijuht Uusberg.

Ühiskonnas räägitakse viimasel ajal vaimsest tervisest palju. "Kas me oleme jäänud nõrgemaks või neist asjadest räägitakse rohkem ja see haavatav osa on meis kogu aeg olemas olnud?" küsis saatejuht Joonas Hellerma.

"Mina kindlasti ei väida, et ollakse nõrgemad. Aga julm konkurentsisüsteem võib inimesed jätta mingitest valikutest kõrvale. See pool on meil riiklikult nõrk," ütles Urve Uusberg.

Noortele peaks sisendama loovust, mis neid karidest eemale juhiks. Oma poegadele Pärdile, Ukule ja Anderole püüdis Urve kaasa anda armastusega täidetud ruumi. "Lapsevanemal tuleb mõelda, mis on olulisem, kas õigesti kappi pandud tass või inimlik suhe," tutvustas oma põhimõtteid ema. "Minu valikus on inimesed esikohal, mitte asjad."

Üks tee elus vähem kannatamiseks on mitte võtta enda kanda nende inimeste probleeme, kes suhtub teisse halvasti. "Kui keegi räägib minu selja taga minust halba, siis see ei ole minu probleem, see on selle inimese probleem," seletas Urve Uusberg.

Kultuurisoovitus: Margus Mikomägi "Surnute raamat. Elu kiituseks": ilusad reflektsioonid. Teiseks Rapla segakoor Cantuse dramatiseeritud kontsert "Juhanid" 28. oktoobril Mustpeade majas.