Rein Oja: legendid võivad olla võimsamad kui tegelikkus

Teatrijuht Rein Oja rõõmustab, et viimasel ajal on Draamateatris olnud palju õnnestunud lavastusi. "On asju, mida me teeme enda jaoks, on asju, mida me teeme publiku jaoks ja on asju, mida armastavad teatraalid. Need on kolm eri asja. Aga on ka jackpot ehk see, mis kõigile kolmele sobib. Mul on hea meel, et meil on viimasel ajal neid päris palju tekkima hakanud," rääkis Rein Oja ja tõi näiteks lavastused "Lehman Brothers", "Esimene armastus" ja "Oh jumal". "Nendel lavastustel on publikumenu, aga ka teatraalid ei ütle, et me läheme odava populaarsuse teed," oli Oja rahul.

"Ajalugu, eriti teatriajalugu, on üks huvitav asi," nentis Oja. "Teatrielamuse saab ikkagi saalist, mitte etendust ekraanilt vaadates ja visuaalset dokumenti sellest, kuidas etendus mõjus, meil tegelikult ei ole. Teatri algusaastatest ei ole ka salvestusi." Selles ei näe Oja aga põhjust kurvastamiseks, sest tihtilugu on legendid isegi võimasamad kui see, mis meile dokumentaalselt vastu vaatab.