Hetero-mehed tulevad provintsist

Eesti Muusika Kuulsuste Koda ja Eesti Filmimuuseum jätkavad popmuusika filmiõhtute sarja Heino Maripuu rockumentaalfilmiga "Hetero - mehed provintsist". Filmi juhatavad sisse autor Heino Maripuu ning ansambli Hetero solist Peeter "Pepe" Saar ning bassist Heiki Kelp. Film on pühendatud ansambli Hetero 40. juubelile!

Ansambli Hetero nimi Eesti rockmuusika ajaloos on kõlavam, kui arvata osatakse. Kõik teavad Gunnar Grapsi, aga publiku lemmikuks oli sellal paljudes Eesti kohtades Võru heavy-rock-ansambel. HE-TE-RO-skandeeringud ja skandaalid, mis bändi käänulist elukaart palistasid, räägitakse filmis detailideni lahti. Miks läksid asjad Leedus teravaks, miks ansambel ära keelati ja mis võinuks saada, kui…

Nõukogude aja karm ja ebaõiglane käsi rikkus ära ühe paljulubava algupärase loominguga bändi karjääri.

Punase vaiba filmiõhtud toovad vaatajateni erakordsed kaadrid Eesti levimuusika ajaloost. Kuidas kõik ikkagi toimus, millest alguse sai ja millega lõppes, kuidas tänapäeval tegijatega lood on? See kõik on muusikahuvilistele kättesaadav suurel ekraanil koos legendaarsete asjaosaliste vahetute kommentaaridega.

Filmide autor on Heino Maripuu, kes oma väikse kaameraga paljude ansamblite sünni ja mõnikord ka lõpu juures viibis.