Rotermanni soolaladu sisustab koolivaheaega

Suures saalis on avatud suve pikendamise näitus "Suvila! Puhkus ja arhitektuur Eestis 20. sajandil", mis räägib puhkamisest, suvilaehitamisest, puhkekodudest ja lastelaagritest ning muuseumi galeriikorrusel ootab enneolematu arhitektuurikoomiksi näitus "Urbatekt varjatud maailmas. François Schuiteni ja Benoît Peetersi arhitektuurikoomiksid".

Sündmused koolivaheajal:

Teisipäeval, 20. oktoobril kell 14-14.40 juhendab muuseumipedagoog Kadi Kriit Moodsa õppimise festivalil iduEDU 2020 töötuba "Ole Arhitekt!". Lisainfo Tallinn.ee/iduedu/ veebilehelt.

Reedel, 23. oktoobril kell 10-16 on 12-17aastastele koolinoortele koomiksitöötuba, mis põhineb näitusel "Urbatekt varjatud maailmas. François Schuiteni ja Benoît Peetersi arhitektuurikoomiksid".

Laupäeval, 24. oktoobril kell 12 on giidiga tuur kõigile lastele ja igas vanuses uudishimulikele 2019. aasta Suure Muuseumiroti pälvinud püsinäitusel "Uuri ruumi!", teejuhiks EKA magistrant Kerly Ritval.

Laupäeval, 24. oktoobril kell 14 on giidiga ringkäik näitusel "Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil". Näitust tutvustab Kerly Ritval.

Laupäeval, 24. oktoobril kell 14 toimuvale suvilanäituse ringkäigule on oodatud osalema ka need, kellele on abiks viipekeele tõlge, tõlgib Birgit Eström-Andreas.

Pühapäeval, 25. oktoobril kell 14 on venekeelne giidiga ringkäik igas vanuses uudishimulikele 2019. aasta Suure Muuseumiroti pälvinud püsinäitusel "Uuri ruumi!". Teed näitab EKA üliõpilane Jasmin Kulagina.

Pühapäeval, 25. oktoobril kell 14 on osalejate ohtra huvi tõttu kuraatorituur erakordsel arhitektuurikoomiksi näitusel "Urbatekt varjatud maailmas. François Schuiteni ja Benoît Peetersi arhitektuurikoomiksid". Näitust tutvustab kuraator Sandra Mälk.