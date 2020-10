Tartu Uus Teater toob lavale "Mängu ilu"

Tartu Uue Teatri kõige värskem lavastus küsib, miks me võistleme, ja uurib võistluslikkust mitme nurga alt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hakkasin ühel hetkel teravamalt märkama võistlemist endas ja enda ümber ja mitte spordivõistlusel võistlemist, vaid sellist väikest võistlemist igapäevastes situatsioonides. Mida teravamalt ma hakkasin seda tähele panema, seda rohkem oli mul vajadus seda kõike mõtestada, et mille nimel me võistleme ja mis emotsioone see kaasa toob ja kuhu ta viib," selgitas lavastaja Andreas Aadel.

Auhinnatud teatrikunstnik Kristjan Suits on Uude Teatrisse loonud ruumi, kus igapäevased olukorrad suurendusklaasi alla pannakse. Nii need, kus võistlemine on kohane, kui ka need, kus võistlemine näib lausa absurdne.

Nii lavastaja kui ka mõlemad näitlejad lõpetasid tänavu lavakooli ning "Mängu ilu" on nende esimene täiesti iseseisev töö.

"Vist endavanustega tehes ongi kõige parem, et kõik on nii rohelised veel, keegi täpselt ei tea ja kõik koos katsetavad ja proovivad ja proovivad aru saada, mis siis lõpuks toimib ja mis on õige ja mis on see, mida me ise tahame öelda," rääkis Aadel.

"Hästi huvitav on olnud läheneda näitlejatööle ka nagu sportlane, pannes endale ka vahe-eesmärke või pidevalt vaadata selle kandi pealt, et kuidas ma saan ennast jälle ületada. Või proovis mingid väikesed asjad kas või, et kuidas mingil hetkel teha mingi pingutus või proovida midagi uut. Kuidagi see mingi paralleel sportlasega on kuidagi tekkinud," rääkis näitleja Jan Ehrenberg.

"Mängu ilu" mängitakse Tartu Uue Teatri väikeses saalis.