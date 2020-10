ETV2 näitab Pärnu filmifestivali rahvaauhinnale kandideerivaid dokfilme

Pärnu Filmifestivali peateema on tänavu "Inimõigused alasti" ja inimõiguste erinevaid tahke avavad ka rahva auhinnale kandideerivad dokumentaalfilmid.

Festivali juhi Mark Soosaare sõnul on filmide valikul peetud silmas nii nende kunstilist kui ka teaduslikku väärtust. Sama oluline märksõna on uudsus.

Rahvaauhinnale kandideerivaid filme näeb ETV2s esmaspäevast reedeni ja igale filmile eelneb eessõna. Lisaks tele-eetrile on kõik filmid kuni 25. oktoobrini vaatamiseks üleval ERR-i kultuuriportaalis.

Rahvaauhinna võitja selgub hääletuse tulemusena – hääletamine on avatud kultuuriportaalis laupäeva, 24. oktoobri keskpäevani. Rahva ja žürii parimaks kuulutatud filmid selguvad laupäeva, 25. oktoobri õhtul, Pärnu filmifestivali lõpetamist vahendab ETV2 samal õhtul kell 19.30.

Rahvaauhinnale kandideerivad filmid ETV2-s sel nädalal:



E, 19.10 kell 20 "Varjulilled"

Kaader filmist "Varjulilled". Autor/allikas: pressimaterjalid

Põhja- ja Lõuna-Korea vahel lahutatud perede probleem puudutab kümmet miljonit inimest. Dokumentalist Seung-jun Yi toob vaatajateni liigutava portree üksikust korea naisest Ryun-hee Kim'ist.

Filmile eelneb sissejuhatus Marianne Mikkolt.



T, 20.10 kell 20.00 "Geograaf ja saar"

Kaader filmist "Geograaf ja saar". Autor/allikas: pressimaterjalid

Iwai saarele tahetakse ehitada tuumaelektrijaama. Geograaf ja Jaapani-asjatundja Philippe Pelletier läheb vaatama saare kuulsat traditsioonilist kami-tantsu. 2018. aastal valminud dokumentaalfilm pakub sissevaadet saareelanike keskkondlikku ja ühiskondlikku võistlusesse.

Filmile eelneb sissejuhatus Tartu Ülikooli teadurilt Maaja Vadilt.



K, 21.10 kell 20.00 "Täishäälel"

Kaader filmist "Täishäälel". Autor/allikas: pressimaterjalid

Sissevaade Iisraelis elavate poiste ellu, kes on sunnitud astuma laulukoori, mida juhendab NSV Liidust pärit range õpetaja Ella. Pereprobleemide ja suureks kasvamise rõõmude ja valude kõrval kumab filmist läbi juutide ja palestiinlaste erinev arusaam inimõigustest.

Filmile eelneb sissejuhatus režissöör Toomas Järvetilt.



N, 22.10 kell 20.00 "Newtopia"

Kaader filmist "Newtopia". Autor/allikas: pressimaterjalid

Norra filmilooja Audin Amundsen on 15 aastat jälginud väikese rahvakillu elu ning unistusi Indoneesia vihmametsas. Metanwaiad tahavad kõndida Päikese all alasti ning elada oma esivanemate hoitud looduses, samas saada osa ka ülejäänud inimkonna hüvedest. On see üldse võimalik?

Filmile eelneb sissejuhatus rännumees Hendrik Relvelt.



R, 23.10 kell 20.00 "Mu kallis ema"

Kaader filmist "Mu kallis ema". Autor/allikas: pressimaterjalid

Põhjamaade ühistööna valminud film jälgib saami tüdruku Taša kasvamist alates neiu üheksandast eluaastast. Tašal pole ei isa ega ema, hoolimata sellest, et nad mõlemad on elus.

Filmile eelneb sissejuhatus filmioperaator Elen Lotmanilt ning õiguskantsleri büroo laste- ja noorteosakonna juhatajalt Andres Arult.

Kõiki ETV2 eetrisse jõudvaid filme saab juba praegu ERR-i kultuuriportaali vahendusel eelvaadata: