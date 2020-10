Anu Allikvee: näitus koertest ja kassidest on loomasõbralik

"Minu kolleeg ja näituse kaaskuraator, Tiina-Mall Kreem pakkus ühel koosolekul, kus me ikka uusi näituseideid arutame, et võiks teha näituse jahist. Jahiteema on kunstis väga levinud, meil on palju selleteemalisi teoseid ning seda teemat ei ole meil varem olnud. Samuti on loomateema rahvast alati köitnud," kirjeldas Anu Allikvee, kust näituse idee arenema hakkas.

"See on küll väga põnev teema, aga arvestades tänapäevast loomasõbralikku liikumist, mida esindavad eriti teravalt veganid, võib juhtuda, et inimesed ei taha sellise vägivaldse teema peale muuseumisse tulla," rääkis Allikvee jahiteemalise näituse problemaatilisusest. "Pehmema lahendusena torkas kohe pähe koerateema. Koerad on ju jahil väga tähtsad tegelased! Aga mina kui kassiinimene tahtsin näidata ka kasse ja nii tuligi näitus koertest ja kassidest," rääkis Allikvee.

Näitusel näeb koeri ja kasse kujutavaid maale, graafikat, skulptuure ja tarbekunsti, oluline oli näituse koostamisel ka koostöö teiste asutustega.

"Meie esialgne mõte oli tuua teoseid Ermitaažist. Kui muidu annab Ermitaaž oma kogudest teoseid välja ainult suurtele muuseumidele nagu näiteks Louvre, siis Tallinna puhul teevad nad enamasti erandi. Oli ka mõte tuua töid Soomest," rääkis Allikvee esialgsetest plaanidest. Paraku pidi kuraator kiiresti ümber orienteeruma, kui selgus, et Venemaa on lukku pandud ja sealt töid tuua ei saa. "Lisaks sellele, et tõime näitusele töid Eesti muuseumitest, õnnestus üht-teist saada ka Läti Rahvuslikust Kunstimuuseumist," rääkis kuraator.

Kuigi kunstis on kujutatud igasuguseid loomi, on kassid ja koerad väga erilised. "Koerad on väga paljude teemadega seotud," rääkis Allikvee, kelle sõnul leidub koeri nii kodu-, talu- kui tänavaelu kujutavatel teostel. "Samuti on koerad kujutatud natüürmortidel, rääkimata siis jahiteemalistest teostest. On mehed suurte koertega ja naised väikeste koertega, koerad on tõesti igal pool!" kinnitas Anu Allikvee.

Kassidega on kuraatori sõnul pisut teine lugu, aga näitusele leiti ka põnevaid kasse. Kui koeri on näitusel ühe saja, siis kasse ainult nelikümmend kaheksa.

"Igal kolmapäeval on loeng kunstiajaloost," tutvustas kuraator saates näitusega kaasnevat loengu- ja vestlusprogrammi. "Sel kolmapäeval ehk homme räägin mina kassidest ja koertest Idamaade kunstis, järgmisel kolmapäeval räägib Anu Mänd kasside ja koerte erinevatest tähendusvarjunditest keskaja kunstis. Viimane loeng on Mai Levinilt, kes tutvustab kasside ja koerte kujutamist Eesti kunstis. Laupäeviti on meil Laupäevaakadeemia, kus on erinevad külalised."

"Kui loengud on suunatud ainult täiskasvanutele, siis näitus ise on väga lapsesõbralik," kinnitas kuraator. "Meil on mitu lasteprogrammi ja ka lastele mõeldud audiogiid, kus räägivad Muki ja Miisu."