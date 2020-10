"Plats! Väärikas kahanemine. Kaheksa linna" keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Näitus avatakse üheaegselt Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas, Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres. Kõikide nende linnade linnaväljakud on valminud viimastel aastatel "Eesti Vabariik 100" arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" raames. Näituse autorid on Jiri Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn.

"Näituse korraldamine üheaegselt kaheksas linnas on tähelepanu juhtimine väikelinnade kahanemisest tingitud probleemidele," ütles arhitekt ja näituse üks autoritest Kalle Vellevoog. "Senine riiklik regionaalpoliitika pole kahjuks suutnud lõhet ääremaade ja keskuste vahel vähendada, mistõttu vajavad väikelinnad lähiaastatel riigi erilist tähelepanu ja toetust."

Vellevoog sõnas, et avaliku ruumi kaasajastamine ja kvaliteetsemaks muutmine on just üks koht, kus riik saab investeeringute kaudu kutsuda esile reaalseid muutusi linnade arengus. "Loodame, et kaheksa linna hea eeskuju kannustab ka teisi linnu "Hea Avalik Ruum" jätkuprogrammiga liituma ja riik leiab vahendeid selle programmi jätkamiseks järgnevatel aastatel."

Näitused on avatud:

Rapla kultuurikeskuse Rütmani galeriis 31. oktoobrist kuni 15. novembrini

Võru keskväljakul 31. oktoobrist kuni 20. novembrini

Valga keskväljaku väligaleriis 31. oktoobrist 14. novembrini

Tõrva keskväljakul 31. oktoobrist 29. novembrini

Põlva keskväljakul 31. oktooberist 29. novembrini

Kuressaare Kultuurikeskuse fuajee 31. oktoobrist 12. novembrini

Elva keskväljaku väligaleriis 31. oktoobrist 31. detsembrini

Rakvere Pika tänava platsil 31. oktoobrist 15. novembrini