Veneetsia arhitektuuribiennaal lükati 2021. aastasse, edasi lükkus ka kunstibiennaal

Veneetsia arhitektuuribiennaali president teatas 18. mail, et kuigi üritus plaaniti algselt korraldada suve lõpus, siis lükatakse plaane veel edasi ning XVII Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub 2021. aastal. Eesti ekspositsiooni "Plats! Väärikas kahanemine" ametlik avamine publikule toimub 22. mail 2021.

"Mind on sügavalt liigutanud kõigi osalejate visa töö viimase kolme kuu jooksul, " ütles biennaali kuraator Hashim Sarkis. "Loodan, et uus avamiskuupäev lubab neil kõigepealt hinge tõmmata ja seejärel viia oma töö lõpule sellise aja ja pühendumusega, mida see tõeliselt väärib," kinnitas ta.

XVII Veneetsia arhitektuuribiennaali näitused jäävad publikule avatuks 21. novembrini 2021. aastal. Sellega seonduvalt muudeti ka järgmisel aastal toimuma pidanud 59. Veneetsia kunstibiennaali toimumisaeg, mis korraldatakse uue plaani kohaselt 23. aprillist kuni 27. novembrini 2022. aastal.

Eesti ekspositsioon "Plats! Väärikas kahanemine" keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Autorite Jiri Tintera, Kalle Vellevoogi, Garri Raagmaa, Martin Pedaniku ja Paulina Pähni sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. Ekspositsioonil kasutatakse näidetena 2018.–2019. aastal valminud linnaväljakuid ja -keskuseid Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas, Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres.

Eesti on Veneetsia arhitektuuribiennaalil osalenud alates 2000. aastast, seni kokku üheksal korral.