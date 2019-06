Veneetsia arhitektuuribiennaali kuraatorikonkursi võidutöö õpetab kahanema

Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatud Veneetsia XVII arhitektuuribiennaali Eesti näituse rahvusvaheline kuraatorivõistlus on lõppenud ja võidutöö on välja valitud. Žürii tegi valiku viie põneva projekti hulgast, kes pääsesid võistluse teise vooru, ja hindas parimaks töö pealkirjaga "Väärikas kahanemine". Kokku esitati kuraatorivõistlusele 13 projekti.

Võidutöö "Väärikas kahanemine" autoriteks on Jiri Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn.

Ekspositsioon "Väärikas kahanemine" avab võimalusi, kuidas kasutada väikeasulate linnasüdamete elavdamise võtteid rahvastiku kahanemisega kohanemisel. Autorite endi sõnul on elanikkonna kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elanike elukvaliteedi tõstmisele ja kohatunnetuse ning -identiteedi tugevdamisele. Ekspositsiooni sõnum on, et kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ja siinkohal annab linnadel ja arhitektidel endil väga palju ära teha. Ekspositsiooni üheks osaks on Valgas, Aasa tn 1 maja lammutamise protsessi kajastav lühifilm, mis sünnib režissöör Anna Hintsi ja helilooja Liisa Hirschi koostöös.

Žürii hindas projekti juures kõrgelt ruumipoliitiliselt ambitsioonika teemaga tegelemist, mis on Euroopas läbivalt aktuaalne. Teema on üle Euroopa suhteliselt laiale auditooriumile üsna hõlpsalt mõistetav ja siin on palju ainest, mida sügavuti uurida. Projekt on mitmekihiline, siin on olemas nii uurimuslik osa (inimgeograafia), arhitektuurne ja linnaehituslik väljund (väljakud) kui ka kunstiline mõõde (film). Väikelinnade kahanemise teemat on rahvusvaheliselt palju käsitletud ning ekspositsiooniga saame näidata, et ka Eesti tegeleb kahanemise küsimustega ning avada laiemale publikule Eesti lähenemisnurka – EV100 arhitektuuriprogramm "Hea avalik ruum" aitab uuendada 15 linna keskusi, peaväljakuid, peatänavaid ja nendega piirnevad alasid.

"Võidutöö aitab teadvustada arhitekti kaalukat rolli ja vastutust elukeskkonna kvaliteedi eest seismisel ja selle tõstmisel. Kahanemise kui nähtusega tuleb paratamatult tegeleda ning üks võimalus, kuidas sellega kaasnevate probleemidega toime tulla, on kahtlemata linnaruumi kvaliteedi parandamine. EV100 arhitektuuriprogrammile "Hea avalik ruum" tuginev ekspositsioon näitlikustab väga hästi Eesti arhitektide pingutusi pidurdamaks hääbumist linnaruumi arendamise teel. On tervitatav ja vajalik, et ekspositsiooni autorid soovivad need väljakutseid viia ka rahvusvahelisele tasandile," ütles Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk-Siska.

Žürii koosseisu kuulusid Raul Järg (žürii esimees, arhitekt, EAK juhataja, Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni komissar), Andres Kurg (arhitektuuriteadlane, EKA professor ja vanemteadur), Maria Arusoo (kunstiteadlane ja kuraator, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kaasaegse Kunsti Keskuse juhataja), Laura Linsi (arhitekt, EAL liige, 2018 Eesti väljapaneku kuraator), Roland Reemaa (arhitekt, EAL liige, 2018 Eesti väljapaneku kuraator), Veronika Valk-Siska (arhitekt, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik), Peeter Pere (arhitekt, EAL liige) jaTriin Ojari (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor).

XVII Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub 23. maist 29. novembrini 2020 ning seda kureerib arhitekt ja teadlane Hashim Sarkis, omanimelise stuudio peaarhitekt.

Eesti osalemist Veneetsia arhitektuuribiennaalil toetavad Eesti Kultuurkapital ja kultuuriministeerium.