Corelli Music toob publiku ette koomilise lühiooperi "Pimpinone"

Hooaja 2020/2021 avakontsertidega Anija ja Saka mõisates ning Pootsi veinimõisas pakuvad Corelli Music ja Opera Veto nautimiseks barokiaja muusikasalongi. Nii nagu helilooja eluajal oli tavaks, ei mängitud koomilist ooperit, mis tegi alles esimesi katseid eralduda opera seria'st, eraldi teosena, vaid kolm "Pimpinone" intermezzo't pandi kontsertide kavasse vaheldumisi muude heliloojate loominguga.

"Telemanni "Pimpinone" on lugu teenijannast ja tema uuest ülemusest, klassikaline lugu kavalast ja ambitsioonikast alluvast ning heasoovlikust, aga kergeusklikust rikkurist. Nad saavad kokku võrdväärsete, kuid erinevate lootustega, ometi lõpetab üks õnneliku ja võiduka ning teine pettunu ja allaheitlikuna. Kontsertlavastuse peamine eesmärk on esile tuua virtuooslik, mitmetahuline, dramaatiline muusika. Lavastuslik pool püüab näidata tegelasi, kes algselt on justkui nukud, justkui joonistatud ja ühetasandilised, kuid kelle inimlikkus lõpuks publiku ühele või teisele poolele võidavad. Kummal on õigus? Kumb võitis? Kumb tegi kummale liiga?" rääkis lavastaja Auri Jürna.

Pimpinonena astub lavale 2019. aasta muusikapreemia laureaat bariton Atlan Karp ning Vespetta rollis on noor sopran Anneliis Volmer. Barokkansambel Corelli Consort ajastu pillidel esineb laiendatud koosseisus. Lauljate vokaalne juhendaja on peamiselt Roomas tegutsev Toomas Kaldaru.