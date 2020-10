Klassikaraadios alustab uus kirjandussaade "Gogol"

Kirjandussaate "Gogol" sümboolne teenäitaja on ukraina-vene kirjanik Nikolai Vassiljevitš Gogol, kelle näidendid ja jutustused on veel 200 aastat pärast autori surmagi paljudele eeskuju. Uus saadegi püüab tegeleda nii päevakajalisemate kui ka ajatumate teemadega.



Kaks korda kuus eetris olevas saates saavad sõna autorid, tõlgendajad ja tõlkijad, praktikud ja teoreetikud, kõlavad analüüsid ja arvamused, aga ka spekulatsioonid ja ennustused.



Kirjandussaate autorid on Kaisa Ling ja Maia Tammjärv, kes avasaates vestlevad Andra Teedega sellest, kuidas naiskirjanikuna Eestis karjääri teha. Elu ja kirjandus ning Elo Viidingu raamat tuleb jutuks ka vestluses kirjandusuurija Johanna Rossiga. Autori esituses kõlavad Piret Põldveri luuletused tema debüütkogust "Alati nii järsku" (Henrik, 2020).



Kaisa Ling on raadioajakirjanik, muusik ja kirjandusuurija, kelle huvide hulka kuuluvad näiteks 1970. aastate Kuuba kirjandus ja USA lõunaosariikide mustade naisbluusilauljate ajalugu ning luule, esseistika, tõlge ja kriitika. Kaisa alustas Klassikaraadio saadete juhtimist 2019. aasta suvel, lisaks kirjutab arvustusi ja artikleid Eesti kultuuriväljaannetesse ning juhib vodevillibluusi ansamblit Kaisa Ling Thing.



Maia Tammjärv on ajakirjanik, kirjandusuurija ja -toimetaja. Alates 2015. aastast töötab Maia kultuuriväljaandes Müürileht kirjandus- ja teadustoimetajana. Lisaks kirjutab ta kriitikat ja toimetab kirjandusteoseid. Oma kirgedeks loeb ta: uuem eesti kirjandus, lühiproosa, feministlik pilk kirjandusse puutuvale, narratiivsed mängud, absurd ja huumor.



Kirjandussaade "Gogol" on Klassikaraadios kaks korda kuus laupäeviti kell 10.05.