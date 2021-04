Kaisa Ling Thing esitab Klassikaraadio otse-eetris oma uue albumi täismahus

Raadios toimuval esitlusel mängivad Kaisa Ling (vokaal), Rene Paul (klaver), Argo Toomel (kontrabass), Peep Kallas (trummid), lisaks külalismuusikud Jason Hunter (trompet), Siim Aimla (klarnet ja baritonsaksofon), Sten Valdmaa (tromboon), Tõnu Timm (kitarrid) ja Dan Le Man.

Bändi solist Kaisa Ling selgitas, et kirjutasin albumit nagu vodevillilavastust, mis tervikuna annaks läbilõike praegu Eesti inimesi kimbutavatest tabuteemadest, ja hirmudest. "Loodan, et kui me natuke kõikide nende jamade üle nalja teeme, läheb ka eluolu lihtsamaks ja lõbusamaks!"

Album "Läänemure lained" jõuab voogedastusplatvormidele ning raadiotesse 1. mail, CD'l poodidesse mai alguses ning vinüülina maikuu keskpaigas.