Läänemere-näitus on toonud Lennusadamasse üle 6000 külastaja

"Keerulistele oludele vaatamata jõudsid New Yorgist ja Londonist Eestisse nii Ameerika Loodusloomuuseumi näitus kui ka seda üles ehitanud spetsialistid. Avasime plaanitult ning hea meel on näha, et meie kohalikud pered leidsid tee näitusele," rääkis Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

Esimesed näituse külastajad olid rahvusvahelise kokandusvõistluse Bocuse d'Or galale kutsutud. Järgnes kahepäevane hajutatud avaprogramm, misjärel kogunesid Lennusadamasse õpetajad konverentsile "Läänemeri maailmameres".

Ameerika Loodusloomuuseumi näitus "Tundmatu ookean" jääb Lennusadamas avatuks 25. aprillini. Eesti Meremuuseumi kureeritud näitust "Läänemeri maailmameres" saab vaadata 30. juunini 2021.