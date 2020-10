Tapa gümnaasiumi õpilaste Anni-Marleen Saare ja Miina Matilda Ristheina film "Ära reosta loodust" võitis lisaks peaauhinnale ka filmifestivali "Kino maale" parima Eesti-teemalise filmi auhinna.

Töötubade juhendaja Sondra Lampmann tõdes, et viimastel aastatel käsitlebki aina rohkem töid keskkonnateemat.



Festivali peakorraldaja Indrek Jurtšenko sõnul on üheksa-aastane filmide töötubade korraldamise kogemus näidanud, et võidavad filmid, mille sisu on lihtsalt jälgitav.



Ligemale sada osalejat tegid sel aastal töötubades 40 lühianimatsiooni, mida saab vaadata festivali "Kino maale" kodulehel.





Filmifestivali Kino maale laste ja noorte lühifilmivõistluse tulemused

Grand Prix – Anni-Marleen Saar ja Miina Matilda Risthein filmi eest "Ära reosta loodust"

Parim Eesti-teemaline film – Anni-Marleen Saar ja Miina Matilda Risthein filmi eest "Ära reosta loodust" (Tapa Gümnaasium)

Parim loodusteemaline film – Kertu Rebane ja Anna-Lia Haavistu filmi eest "Kõige üksikum vaal" (Tapa Gümnaasium)

Parim futuristlik film – Kenet Tõnning, Josten Sirvel, Asko Paabor, Oliver Pulder, Raimond Laud ja Andreas Verhovitš filmi eest "Superrobotid lähevad lasteaeda" (Rakvere Rohuaia lasteaed)

Tapa valla auhind – Ksenija Gusseinova, Olga Kiseleva ja Arina Tšudajeva filmi eest "Rongi tee" (Narva Soldino Gümnaasium)

Žürii eripreemia - Alison Moora, Getleen Kass ja Liisi Lemmik filmi eest "Hugo ja päike" (Häädemeeste Gümnaasium)

Žürii eripreemia – Anni-Marleen Saar, Miina Matilda Risthein ja Liselle Saar filmi eest "Värv ei loe" (Tapa Gümnaasium)

Joonisfilmi eripreemia - Mia Mänd, Luiis-Arabella Kütismaa ja Karola Saar filmi eest "Uudishimulik Nassa" (Albu Põhikool)

Nukufilmi eripreemia - Romi Tammleht, Mari-Leen Talpas ja Grete Roos filmi eest "Parim part" (Albu Põhikool)

Eesti Filmi Instituudi eripreemia – Romi Tammleht, Mari-Leen Talpas ja Grete Roos filmi eest "Parim part" (Albu Põhikool)

Nukufilmi Lastestuudio eripreemia – Romi Tammleht, Mari-Leen Talpas ja Grete Roos filmi eest "Parim part" (Albu Põhikool)



Filmifestivali kino maale ajateenijate lühifilmivõistluse tulemused:

Grand Prix - Arvi Joel Piho, Justus Allemann, Sander Schmidt, Mikk Tisler, Grant Kennedy filmi eest "Tank" (1. jalaväebrigaadi Eesti ja Suurbritannia kaitseväelased)