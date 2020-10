"Kino maale" esimesel nädalal tehti filme

Filmifestivalil Kino maale on traditsiooniliste tegevuste kõrval sel aastal esimest korda avatud virtuaalne kinosaal, kus iga soovija saab festivaliprogrammi vaadata oma kodus.

"Kino maale" esimese nädala fookus on olnud töötubadel, kus teiste seas valmistasid koostöös liitlastega animafilme ka 1. jalaväebrigaadi ajateenijad.

"Töötubades õppisime tegema lühianimatsioonifilmi, joonistasime kujud ja lõikasime nad välja, tegime neist pilte ja panime nad kõik videosse. Lisasime heliefekte ja oma narratsioone ning kõike seda, mida tänapäeval teha saab," rääkis 1. jalaväebrigaadi sõdur Ats Poopuu.

Juba üheksa aastat Tapal filmifestivali töötubasid juhendava Sondra Lampmanni sõnul teevad ühesuguse põnevusega filme nii väikesed kui suured.

"Kui esimest korda tehakse, siis väga suurt vahet pole, oled sa täiskasvanud või oled sa laps. Kui sa esimest korda oma nuku liikuma saad, siis on ohoo-efekt sama. Selles mõttes lõi ka siin suurte meeste lapselikkus välja.

Aga eks ikka tuli kaitseväelaste töötubades paremini välja joonistusoskus ja mõttetäpsus ning karikatuursus on suurte puhul läbimõeldum, laste puhul on alati puhas ja siiras looming alati ülevoolav ja lõbus," sõnas Nukufilmi lastestuudio koolitaja Sondra Lampmann.

Saksa filmikunstile ning Elbert Tuganovi ja Heino Parsi sünniaastapäevale pühendatud selle aasta filmifestivali "Kino maale" eripäraks on see, et festivaliprogrammi saab vaadata kodust lahkumata.

""Kino maale" kodulehel on olemas selline rubriik nagu "Virtuaalne kinosaal", sinna peale klikkides leiab inimene kava päevade ja kellaaegade kaupa ning saab vaadata filme, kui on olemas normaalse kiirusega internet," lausus filmifestivali "Kino maale" peakorraldaja Indrek Jurtšenko.

Priit Pärna animafilmifestivalist välja kasvanud filmifestival "Kino maale" kestab 25. oktoobrini.