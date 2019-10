Noorte animafilmivõistluse peapreemia läks taas Albusse

Filmifestivalil "Kino maale" toimuval noorte animafilmivõistlusel on saamas traditsiooniks, et peavõidu nopivad Järvamaa Albu põhikooli õpilased. Seda hoolimata sellest, et festivali korraldajate sõnul võib tänavu täheldada võistlusel osalejate seas põlvkondade vahetumist.