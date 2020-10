PÖFF-ist võivad osa võtta ka väliskülalised kolmandatest riikidest

"PÖFF on kujunenud Eesti riigi ja kultuuri rahvusvaheliseks suursündmuseks, A-kategooria filmifestivaliks, milliseid on maailmas ainult 15. See on üks Eesti kultuuri suurimaid märke," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

"Tänavuse PÖFF-i õnnestumiseks on väga oluline, et oleks võimalik võõrustada festivali programmiga seotud väliskülalisi vaatamata pandeemiast tingitud piirangutele. Seda loomulikult juhul kui järgitakse kõiki turvanõudeid," jätkas ta.

PÖFF-i korraldajad on valmistanud ette kõik vajalikud ettevaatusabinõud vastavalt terviseameti ja politsei- ja piirivalveameti juhenditele. Väliskülalistele esitatavad täiendavad nõudmised puudutavad muu hulgas näiteks riiki saabumisel tervisetõendi esitamist; Eestisse saabudes COVID-19 osas testi tegemist ja kuni tulemuse teadasaamiseni eneseisolatsioonis püsimist.

Kehtiva korra järgi peavad kolmandatest riikidest tulijad arvestama kahenädalase eneseisolatsiooniga juhul, kui nende riik on n-ö punases nimekirjas. Vastavat riikide nimekirja uuendab välisministeerium kord nädalas reedeti. PÖFF-i programmiga seotud külalistel, näiteks võistlusprogrammiga seotud filmirežissööridel, -kunstnikel, aga ka ajakirjanikel, on keeruline seda nõuet täita, eriti arvestades piiratud lennuühendusi ning riikide haigusnäitajate muutumist.

COVID-19 pandeemia tõttu on väliskülalisi tänavu oodata tunduvalt vähem. Kui 2019. aastal oli neid umbes 1500, siis praegu on tulemas ligi 200 väliskülalist.

PÖFF rakendab sel aastal terviseametiga kooskõlastatud turvareegleid, testimisel on partneriteks Synlab, Medicum ja perearstikeskus Sinu Arst. Samuti on PÖFFi korraldajad konsulteerinud WRC MM Eesti etapi korraldajatega.

Esimest korda korraldati PÖFF-i 1997. aastal. Praeguseks on PÖFF kujunenud Eesti, Baltikumi ja Skandinaavia suurimaks rahvusvaheliseks filmifestivaliks. 2014. aastal sai PÖFF-ist A-kategooria festival, kõrvuti Cannes'i, Veneetsia, Berliini, Locarno jt festivalidega. Kokku on maailmas registreeritud üle 3000 filmifestivali, millest A-kategooria festivale on vaid 15.

PÖFF toimub 12.–29. novembrini.