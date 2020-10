Rakvere kultuurifestival toob Rakverre 13 kultuurisündmust

Eelmisel aastal suure publikumenuga toimunud Rakvere kultuurifestival

naaseb tänavu suursugusemana. Festivali kava kokku pannes on mõeldud

erinevatele sihtgruppidele. Nii näiteks toimub festivali avapäeval

kontsert lastele, "III sügisese balletiõhtu" raames saab aga oma ristsed

värskelt loodud Rakvere Tantsuteater, legendaarse Rein Rannapi

klaverikontsert pakub nii silma- kui kõrvailu ning akustilise kontserdi

annab noorema generatsiooni üks lemmikuid Inger.

Rakvere kultuurifestivali idee autor ja peakorraldaja Eve Alte lausus,

et tal on ääretult hea meel, et festivali kava sai nii eriilmeline ja

tugev. "Taaskord muudame koos Rahvusooper Estoniaga Rakvere

spordikeskuse suursuguseks teatrimajaks. Toome esmakordselt Rakverre

täies koosseisus klassikalise balleti ühe tippteose "Luikede järv" ja

ooperidiiva Annely Peebo," sõnas Alte. "Oleme väga tänulikud festivali

patroonile, maestro Arvo Pärdile usalduse ning toetuse eest ning usume,

et nädal täis erakordseid elamusi Rakveres, rõõmustab kõiki

kultuurihuvilisi sel keerulisel ajal."

P 1. november 11.30 Rahvusooper Estonia "Kontsert kõige pisematele:

Loomad ja loodus" Rakvere Linnavalitsuse valges saalis.

P 1. november 14.00 Virumaa Noorteorkestri pärimusmuusikute 20.

sünnipäevakontsert Rakvere Kultuurikeskuses. Sissepääs tasuta.

P 1. november 17.00 Sofia Rubina ja Rakvere Linnaorkester. Lisaks Kelly

Vask ja noortebänd Kuuvarjutus Rakvere Linnavalitsuse valges saalis.

E 2. november 19.00 III Sügisene balletiõhtu Rakvere Teatris.

T 3. november 18.00 Eesti Tantsuagentuuri Kompanii "AMIMOVING" Rakvere

Linnavalitsuse valges saalis. Sissepääs tasuta.

K 4. november 18.00 Otsakooli kontsert Rakvere Kolmainu kirikus.

Sissepääs tasuta.

K 4. november 19.00 Annely Peebo ja Mart Sanderi suurkontsert

"Muinaslugu Rakveres" Rakvere Spordikeskuses.

N 5. november 19.00 Pjotr Tšaikovski ballett "Luikede järv" Rahvusooper

Estonia lavastus Rakvere Spordikeskuses.

R 6. november 19.00 Akustiline kontsert INGER Rakvere Linnavalitsuse

valges saalis.

L 7. november 14.00 Rahvamuusikaansambel Kungla kontsert Rakvere

Linnavalitsuse valges saalis.

L 7. november 19.00 Rein Rannapi kontsert "Ikka ja alati..." Rakvere

Kultuurikeskuses.

P 8. november 14.00 Ajalooline tantsuetendus Rakvere Kultuurikeskuses.

Sissepääs tasuta.

P 8. november 18.00 Virumaa Kammerorkestri kontsert Rakvere Gümnaasiumi

aulas.