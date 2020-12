Arhitektuuriajaloolane Andres Kurg: monograafiaid ühest hoonest pole kuigi palju

Teose "Ühine nimetaja" idee autor Michael Pärt ütles ERR-ile, et tegelikult algas raamatu koostamine 10-20 aastat tagasi, kui algas keskuse enda loomine. Stiililt on raamat n-ö avatud struktuuriga, kus dialoogis on pilt, sõna, noodi- ja arhitektuurikiri. Tervik moodustub erinevate kihtide omavahelistest seostest. "See on natukene sarnane, kui sa kuulad muusikat, siis kõik need seosed on olemas, aga pead neid oskama otsida ja leida," tõdes ta.

Arhitektuuriajaloolane Andres Kurg kinnitas, et monograafiaid ühest hoonest ei ole palju. "Need on tavaliselt väga silmapaistvad hooned, mille puhul kirjastus võtab vaevaks teha monograafia ühest hoonest," ütles ta ja kinnitas, et oli esmalt vaimustatud sellest, kui sügava mõttega ja mitmekihiliselt oli esitatud seda hoonet. "Mind paelus eelkõige see, kuidas oli kõrvutatud noodikirja ja arhitektuurikirja."