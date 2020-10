BBC muusikaajakiri valis Eesti Filharmoonia Kammerkoori maailma kümne parima hulka

Klassikalise muusika uudiseid, artikleid, arvustusi jm kajastav BBC muusikaportaal kirjutas oma kooride edetabelis Eesti Filharmoonia Kammerkoori kohta järgmist: "Pole ime, et riik, mis on kuulus just oma laulutraditsiooni poolest – kuivõrd selle vabanemisele Nõukogude Liidu ikke alt eelnes 1988. aastal sündmus, mida tuntakse laulva revolutsiooni nime all – saab tunda uhkust ka ühe maailma parima koori üle. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, mille asutas 1981. aastal Tõnu Kaljuste ja kes juhatas seda 20 aastat enne, kui andis teatepulga üle Paul Hillierile, on väga mitmekülgse repertuaariga, kuid eriti hästi tuntud just selliste Eesti heliloojate nagu Arvo Pärdi ja Veljo Tormise loomingu esituste ning salvestuste poolest."

Maailma parimate kooride TOP 10 edetabelis seisab Eesti Filharmoonia Kammerkoor kõrvuti näiteks selliste maailmakuulsate nimedega nagu The Sixteen, Tallis Scholars, Choir of Trinity College, Cambridge jt.

Sarnaseid süvamuusikas orienteerumise hõlbustamiseks mõeldud klassikalise muusika edetabeleid peab BBC Music Magazine ka teiste klassikalise muusika koosluste, solistide, salvestuste ja heliloojate kohta.