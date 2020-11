Marianne Kõrver Konrad Mägi eluloofilmist: oli selge, et lähtepunktiks on maalid

Dokumentaalfilmi "Kunst on ainus pääsetee" muudab eriliseks fakt, et kuigi kinnine esilinastus toimus kinos Sõprus, siis laiema publikuni jõudis film samal päeval ETV eetris. Praeguseks on see järelvaadatav ka veebikanalis Jupiter.

"Kinodesse ta ei tule, meie seda soov teles ja hiljem Jupiteris näidata tulenes soovist jõuda kooliõpilaste ja laiema publikuni, samuti inimesteni, kes ei saa käia iga päev tähtsas muuseumis Mägi töid vaatamas," selgitas Eero Epner.

Režissöör Marianne Kõrver tegi samast materjalist esialgu 20-minutilise lühidokumentaali Torinos toimunud Konrad Mägi näituse jaoks. Praegune pikem versioon on mõeldud just Eesti vaatajatele. Kuna Mägist on säilinud vaid üksikud fotod, siis oli režissööri jaoks algusest peale selge, et lähtepunktiks peavad olema maalid.

"Selle filmi idee sai kaudselt alguse siis, kui Eero Epner tegi ühel Konrad Mägi näitusel ekskursiooni ja ma sain sealt omamoodi valgustuse," selgitas Kõrver. Ühel hetkel avanes Konrad Mägi kunst talle hoopis nurga alt kui kunagi varem.

Epneri sõnul tahtsid nad uue filmiga murda ka inimeste liigset aukartust kunsti ees. "Iga nähtuse ja ka kunsti jaoks on kõige hullem see, kui me otsustame ära, mis ta on ega ava seda enam erinevatele tõlgendustele," selgitas ta.

Seetõttu kõlavad filmis erinevad hääled. "Me ei keskendu ka mitte niivõrd kunstniku eluloolistele faktidele, vaid millelegi abstraktsemale. Tema mõtetele, maailmavaatele, aga ennekõike kunstile," lisas Epner.

Filmi saab vaadata ERR-i veebikanalist Jupiter.