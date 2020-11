Imbi Paju "Tõrjutud mälestused" ilmub Ungaris

Ungari keelde tõlgib teose tõlkija, kirjanik ja diplomaat Béla Jàvorszky. Raamatu avaldab kirjastus Magyar Napló, kust ilmus eelmisel aastal ka Ilmar Taska romaan "Pobeda 1946".

"Tõrjutud mälestused" valiti läinud aastal koos holokausti käsitleva Primo Levi teosega "Hingetõmbeaeg" Soomes tänapäeva kirjandusklassika hulka põhjendusega, et need teosed annavad avastuslikke õppetunde inimlikkusest, väikese inimese saatusest keset ajaloopöördeid ja on tähtsad praeguse aja peeglid.

Raamatu tõlkimist ungari keelde toetab kultuurkapitali juures tegutsev grandiprogramm Traducta, mis pakub eestikeelse kirjanduse tõlkijatele ja väliskirjastustele toetusi väljaandmiseks väljaspool Eestit.

"Tõrjutud mälestused"on ilmunud kaheksas keeles. Eesti keeles esimest korda 2007. aastal ilmunud teose andis aastal 2019 uuesti välja kirjastus Gallus. Teos ilmus 2019. aastal ka ukraina ja rumeenia keeles.