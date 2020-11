Karl Laumets lavastusest "Peer Gynt": toome selle loo kaasaega

Laupäeval jõuab Ugala teatris publiku ette Henrik Ibseni dramaatiline poeeem "Peer Gynt", mis sündis koostöös Vanemuise teatri ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga. Lavastus on pühendatud legendaarse ballettmeistri Ida Urbeli 120. sünniaastapäevale.

Norra klassiku Henrik Ibseni 1867. aastal kirjutatud näidend räägib seiklejast Peerist, kes asub pikale rännakule, püüdes üles leida iseenda tõelise olemuse. Värvikas ja fantaasiaküllane "Peer Gynt" on Ibseni katse vastata filosoof Immanuel Kanti küsimusele: mida ma peaksin tegema, et see oleks õige ja hea?

Lavastaja Karl Laumetsa võlub selle näidendi müstilisus ja folkloorne aines. "Ibseni loodud Norra muinasjutumaailma oleme tõlkinud kaasaja folkloori, toonud selle loo rohkem kaasaega, et ta kõnetaks siis tänapäeva publikut," selgitas ta.

Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist, muusikalise kujunduse lõi Vaiko Eplik.