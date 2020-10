Vanemuise ja Ugala teatrid ning TÜVKA sõlmivad kolmapäeval koostöölepingu

"Peer Gynti" loomingulise tuumiku moodustavad lavastaja Karl Laumets, kunstnik Kristjan Suits ja muusikaline kujundaja Vaiko Eplik. Lavastuses põimitakse tervikuks näidendi autori Henrik Ibseni pillav fantaasia ning tänapäeva folkloor, millest sünnib sürrealistlik kabaree.

Kahe teatri ja Viljandi Kultuuriakadeemia koostöölavastuse trupis on 20 näitlejat – Martin Mill, Luule Komissarov, Aarne Soro ja Janek Vadi Ugala teatrist, Riho Kütsar ja balletiartistid Külli Reinkubjas ja Walter Stuart Isaacson Vanemuisest ning TÜ VKA teatrikunsti 14. lennu näitlejatudengid.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktori Juko-Mart Kõlari sõnul on haridusasutuste ja tulevaste tööandjate vaheline koostöö väga vajalik. "On hea meel tõdeda, et kultuuriakadeemia etenduskunstide üliõpilased saavad juba õpingute ajal osaleda projektis, mis võimaldab koos töötada nii Ugala kui Vanemuise teatri oma ala tippudega. Akadeemia tudengite jaoks on lavastuses "Peer Gynt" osalemine hindamatu väärtusega," lausus Kõlar.

Lavastus on pühendatud Ida Urbeli 120. sünniaastapäevale. Ida Urbel oli ballettmeister ja lavastaja, kelle loometee algas Ugala teatris ja saavutas meisterlikkuse legendaarsete lavastustega Vanemuises, millest üks märkimisväärsemaid oli "Peer Gynt".

"Ida Urbeli panust ja tähtsust Eesti tantsuteatrile on raske alahinnata. Samas on tõsi, et mälu tuhmub, kui sellelt tolmu ei pühita. Seetõttu on eriti tänuväärne, et Ida Urbeli jaoks kaks olulist teatrit on jõud ühendanud ja kaasanud ka TÜVKA noored, kes oskavad tema panust seeläbi rohkem hinnata ja omakorda edasi mäletada. Pole kahtlust, et sellest lavastusest ja koostööst sünnib midagi erakordset!" leiab Vanemuise teatrijuht Kristiina Alliksaar.

Koostöölavastus "Peer Gynt" esietendub 7. novembril Ugala teatri suures saalis ning 12. novembril Vanemuise teatri väikeses majas. Sügishooajal jõuab lavastus ka Tallinnasse, etendudes 16. novembril Rahvusooperis Estonia.