Tõnis Veelmaa: lavastus "Perplex" ei saa kunagi valmis

Kui omanimelisi tegelasi kehastavad Miika ja Eliise puhkuselt koju jõuavad, on nende majas kõik muutunud. Kodu eest hoolitsema pidanud peresõbrad Rainer ja Maria kuulutavad maja enda omaks ja tõstavad omanikud välja.

Lavastaja Tõnis Veelmaa ei kasuta dekoratsioone ega vaheta kostüüme. Vormilt minimalistlik lavastus pulbitseb aga emotsioonidest. "See lavastus ei saa kunagi valmis, sest see on otsing," selgitas ta ja mainis, et ükskõik millised vastused nad leiame, siis järgmisel päeval need vastused enam ei kehti. "See otsing jätkub igal etendusel."

"Perplex" Autor/allikas: Olev Kenk

Lavastusprotsess kestis üheksa kuud, see oli kõigile asjaosalistele arenemise ja otsingute aeg. Osatäitja Miika Pihlak kinnitas, et lavapartnerid, kellega ta on tänaseks kolm aastat koos koolis käinud, suudavad ikka veel üllatavad. "Ikka on väga huvitavad inimesed sul kogu aeg vastas," tõdes ta.

Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti eriala 13. lennus õpib 11 tulevast näitlejat ja üks lavastaja. Kursuse juhendaja Katariina Unt ütles aga, et kuigi tegemist on andekate noortega, kõigile ta Eesti teatrites siiski kohta ei näe. "Ma arvan, et asi ei ole ainult andekuses, vaid selles, kuidas sellest tööst mõelda ja kuidas õppida," sõnas ta ja mainis, et kui noored koolist lähevad, ei pruugi nad veel veel näitlejad olla. "Aga on lootust, et nad oskavad edaspidi õppida, kuidas see töö käib."