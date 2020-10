Viljandi kultuuriakadeemia tudengid muutsid Paul Kondase teosed elavaks

"Õige noorelt tuli mul hakata abistama vanemaid rasketel töörendi kohustustel, mis jättis meelde kibedaid mälestusi ja tervisele väljakurnamise jälgi." – Paul Kondas

Idee luua audiovisuaalne kunstinäitus Paul Kondase töödest sündis neli aastat tagasi, kui näituse idee autor, tulevane kultuurikorraldaja Hege-Lee Paiste külastas Kondase keskust esimest korda. Multimeedialahenduse lõid visuaalkunstnikud Carmen Seljamaa ja helikunstnik Hannes Ivask. Paul Kondasele andis hääle tulevane näitleja Ruuben-Joosua Palu, jutustaja rollis on Maria Paiste.

"Keeruline ei olnud mitte tema häät leida, vaid pigem seda häält hoida, sest tal oli väga omapärane hääl. Võtsin abimaterjalina ühe lõigu dokumentaalfilmist "Pühapäevamaalijad", kus siis ma lähtusin sellest, milline oli tema sisemaailm," kirjeldas tulevane näitleja Ruuben-Joosua Palu "Aktuaalsele kaamerale".

Jutustaja rollis olev Maria Paiste tõdes, et multimeedialahendus annab Kondase töödele palju juurde. "Kui siin, Viljandis käies muuseumis ringi vaadata, siis tekib ka selline selge pilt, kes ta oli, mis ta tegi. Aga mul on tunne, et see multimeedia aspekt seal muudabki selle näituse kuidagi eriliselt mänguliseks ja söödavaks võib-olla ka neile, kes ei ole tema loominguga võib-olla varem kokku puutunud," rääkis ta.

Viljandimaal õpetajana tegutsenud Paul Kondase maalidest enamik sündis pensionieas, Kondase eluajal ei toimunud ühtegi tema tööde näitust. Kondase keskuse juhataja, kunstiajaloolane Mari Vallikivi tunnustab kultuuriakadeemia üliõpilasi, kelle töö on väga professionaalne ja hea tunnetusega.

"Siin on niivõrd palju teadmist, milline inimene ta oli, kuidas ta mõtles, millised olid tema põhimõtted elus. Kuni selleni välja, et siin seletatakse lahti ka kõik maalid," sõnas Vallikivi.

Viljandi muuseumile kuulub 26 Paul Kondase maali, ülejäänud tööde saatus ei ole Vallikivi sõnul aga teada.