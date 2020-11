Etendusasutused: kaitsemaskid on teatris uus normaalsus

Eesti Etendusasutuste Liidu juhatuse esimehe Margus Allikmaa kinnitusel on publik võtnud kuulda palvet tulla teatrisse maskidega ja maskid on kujunenud teatrisaalis uus normaalsus. Valitsuse kavandatavate uute piirangute seadmisel soovib liit seni teatritele tehtud erandite säilimist.

Allikmaa kirjutas kultuuriministrile saadetud pöördumises, et vaadates viimasel ajal toimunud muutust COVID-19 levikul on selge, et valitsus kaalub täiendavate

piirangute seadmist.

"On mõistetav, et tegevusi, mis on kõrge nakatumisriskiga, tuleb viiruse leviku tõkestamiseks vältida. Samas tegevustel, millel on madal nakatumisrisk, saaks lasta edasi kesta - nii ka avalikel üritustel."

Teatrijuht märkis, et praegu on kõigile avalikele üritustele seatud osalejate arvuline piirang: kui siseruumis, siis on selleks 750 inimest ja kohustus tagada täituvus üksnes kuni 50 protsenti. Statsionaarsete istekohtadega toimuvatele üritustele, näiteks teatrile või kontserdile, on loodud erand: saali võib täita täies ulatuses, siiski järgides piirmäära 750.

"Erand on viirusega võitluse vaates õigustatud, kuna teadaolevalt pole sellist tüüpi avalikel üritustel nakkumisi toimunud," märkis Allikmaa.

Ta lisas, et palub valitsust ka edasiste piirangute tegemisel kasutada erandeid neile üritustele, kus nakkusrisk on madal. Kui peetakse vajalikuks üldist üritusel osalevate inimeste piirarvu langetada, siis palub etendusasutuste liit teha statsionaarsete istekohtadega üritustele jätkuvalt erandi ja osalejate piirarvu mitte langetada.

"Kui inimesed istuvad vaikselt, siis ei ole viiruse leviku tõkestamise vaates olemuslikku vahet, kas neid istub saalis 750, 650, 550 või 450. Oluline on, et inimeste saabumisel ja lahkumisel, samuti vaheaegadel, on tagatud hajutamine. Eesmärk on luua olukord, kus inimesed ei seisa lähemal kui kaks meetrit kauem kui 15 minutit."

Uued piirangud mõjuksid eelarvetele rängalt

Piirang osalejate hulgale mõjuks Allikmaa sõnul raskelt teatrite eelarvetele ja osa etendustegevust tuleks täiendavate piirangute puhul lõpetada või vajavad teatrid piirangute mõju leevendamiseks ja tegevuse jätkamiseks täiendavat toetust.

Allikmaa sõnul rakendavad teatrid nakkusohu vähendamiseks erinevaid usaldusmeetmeid desovahendite olemasolust publiku andmete kogumiseni.

"Seda, et publik ise ka hoiaks distantsi, tuletatakse meelde nii kõlaritest kui teevad seda kõik publikuteenindajad. Pöörame sellele seoses suurenevate viirusnumbritega täiendavat tähelepanu."

Selleks, et teatrisaalides oleks tehtud kõikvõimalik nakatumise vältimiseks, on palutud publikul tulla teatrisse maskidega.

"Saalides on näha, et meie avalikkusele suunatud palvet on võetud kuulda ja maskid on kujunenud teatrisaalis uueks normaalsuseks."

Teatrijuht resümeeris, et ka praegusel keerukal ajal on inimestel soov ja vajadus käia teatris.

"Teater aitab inimestel paariks tunniks saada eemale igapäevaelus aina kuhjuvatest muremõtetest. Seni kuni teatris käimine on madala nakkusriskiga tegevus, peaks võimaldama inimestel teatris käia."