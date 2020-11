Kunstnik Marian Metsis: mõne teose valmimine võtab aasta

Marian Metsis on hariduse omandanud Londoni, Viini ja Berliini kunstikoolides ning osalenud mitmetel näitustel Euroopas. Eestis toimub tema isikunäitus esmakordselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eksponeeritud tööd on valminud sel suvel Londonis ning kantud koroonast tingitud eemaloleku meeleolust. Galerii Hoib on eesmärgiks võtnud just noorte kunstnike loomingu tutvustamise, näitusele pääseb eelneval kokkuleppel galeristiga.

Kunstnik Marian Metsis kinnitas, et tal on teatud motiivid, mis töödes korduvad. "Enamasti ma alustan ideega, aga maalides see muutub," sõnas ta ja lisas, et ta kasutab maallides hästi palju erinevaid kihte. "Figuurid muutuvad ühe maali jooksul hästi palju, mõne valmimine võtab aasta, et leida see punkt, kus ta on õige."