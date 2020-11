Tehnika tänava väikegaleriis avatakse Mariann Metsise esimene isikunäitus Eestis

Kunstnik Mariann Metsis on viimased kümme aastat elanud Londonis. Kahes erinevas paigas elamise kogemuse üle mõtisklev kunstnik loob reaalsuse kihistusi kombineerides narratiive ning mitmetasandilisus peegeldub ka tema värvikasutuses, kus iga uut kihti saadab eelneva kaja.

Kunstniku isiklikust kogemusest tõukuvates teostes ilmneb tema mittelineaarne ajataju. Metsise loomingus kohtuvad trauma, absurdse hooga aktselereeruvad ideoloogiad ning võitlus ebakindlusega, mida ühendab tema sügav armastus kunsti vastu. Metsise visuaalne keel kasutab kunstiajaloolisi sümboleid, mälestusi ning kapitalismi tingimustes võõrandunud objekte.

Mariann Metsis on Londonis elav ja töötav maalikunstnik. Ta on õppinud Londonis Central Saint Martini kunsti- ja disainikoolis, Viini kunstiakadeemias ning tal on vabade kunstide bakalaureusekraad University College Londoni Slade'i kunstikoolist. Metsise teoseid on eksponeeritud mitmetel näitustel, teiste hulgas "including just as when the night" Light Eye Mindis, "Paintings for the Temple of Love" Cob galeriis ja "Cities Methodologies" Slade Research Centre'is. Tema tekste on avaldatud Manhone Journalis.

Näituse "Maalid 2020", mille kuraator on Niina Ulfsak, jääb Hoib galeriis avatuks 1. jaanuarini 2021.