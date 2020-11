Eve Sooneste ja Piret Pääsuke said Austria tõlkepreemia

Eve Sooneste sai preemia Austriale 2019. aastal Nobeli preemia toonud Peter Handke lühiromaani "Soovideta õnnetu" (2020, kirjastus Tänapäev) eestindamise eest. Piret Pääsuke aga Daniel Kehlmanni mahuka romaani "Tyll" tõlke eest, mis ilmus 2019. aastal kirjastuses Hea Lugu.

Peter Handke (1942) on üks tuntuimaid Austria kirjanikke. Tema loomingust on eesti keeles varem ilmunud näidend "Kaspar" (tlk Rita Tasa, 1979, Perioodika), "Tõelise tundmuse hetk" ja "Vasakukäeline naine" (tlk Mati Sirkel, 1981, kirjastus Eesti Raamat) ning jutustus "Kirjaniku õhtupoolik" (tlk Tiiu Relve, 2012, SA Eesti Kultuurileht) .

Daniel Kehlmann (1975) on saksa-austria kirjanik, austria filmirežissööri Michael Kehlmanni ja saksa filminäitleja Dagmar Mettleri poeg. Kehlmann kasvas Viinis ja sai seal nii gümnaasiumi- kui ka ülikoolihariduse. Rahvusvahelise tuntuse saavutas ta 1981. aastal romaaniga "Mina ja Kaminski (tlk Kristel Kaljund, eesti k 2010, kirjastus Atlex). Tema 2005. aaastal ilmunud romaan "Maailma mõõtmine" (eesti k 2008, tlk Kristel Kaljund, kirjastus Atlex, 2014 kirjastus Hea Lugu) on üks enimmüüduim saksa kirjanduse teos. Eesti keeles on 2009. aastal ilmunud ka Daniel Kehlmanni romaan "Kuulsus" (tlk Kristel Kaljund, 2008, kirjastus Atlex).

Tõlkepreemiaid annab välja Austria kunsti- , kultuuri-, avaliku teenistuse ja spordiministeerium ning tegemist on rahalise tunnustusega eriti hästi õnnestunud ilukirjandusliku tõlke eest. Preemiate määramisel lähtub žürii tõlkekvaliteedist ning originaalteksti raskusastmest ja selle mahukusest.

Tõlkijad esitas preemia saamisele Austria suursaatkond Tallinnas.