Valgevene protestikunst jõudis Loomelinnakusse

Telliskivi Loomelinnaku õuealal avanes Valgevene protestikunsti pop-up näitus. Eksponeeritud on Valgevene kunstnike illustratsioonid, mis on saanud tõuke riigis toimuvatest protestidest ja kohaliku rahva võitlusest inimõiguste eest.

Protestkunsti kaudu nõuavad valgevenelased sõnavabadust, poliitvangide vabastamist ja repressioonide lõpetamist, aga ka iseennast presidendiks kuulutanud Aleksandr Lukašenka tagasiastumist.

Kõik vabaõhunäitusel eksponeeritud teosed on kunstnikud annetanud solidaarsuse märgiks. Valgevenes levib rahva seas nii internetis kui käest kätte lendlehtedena sadu tuhandeid protestikunsti töid.

"Need illustratsioonid on üsnagi terava sõnumiga ja meie näituse eesmärk on tuua tähelepanu Valgevenes toimuvale, rääkida, kuidas Valgevene kunst on muutunud kolme-nelja kuuga, kuidas kunstnikud ise võtsid sõnavabaduse enda kätte ja hakkasid teravat sõnumit levitama, protestima Valgevenes toimuva vastu ja kutsuma üles rahvast võitlema Valgevenes toimuva vastu," rääkis näituse organiseerija Yulia Rebase "Aktuaalsele kaamerale".