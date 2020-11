Ilmus Marek Tihhonovi koroonaromaan "Maailmalõpu päevik"

"Maailmalõpu päevik" on Cormac McCarthy "Tee" ja Emily St. John Mandeli romaani "Jaam Üksteist" traditsioone järgiv lugu apokalüpsisest ja sellest, mis saab pärast ülemaailmset katastroofi üksikute ellujäänutega.

Lühiromaan kujutab tänast Eestit ja näitab, kuidas minajutustaja tuleb toime maailmas, kus koroonapandeemia on hävitanud pea kogu inimkonna, kust on kadunud linnu- ja loomariik ning kus eluta loodus tsivilisatsiooni viimased tunnismärgid tasapisi üle võtab ja varemeiks muudab.

Varem Marek Simpsoni nime all ulmet avaldanud Tihhonov oli 1990. aastal üks ajakirja Mardus kaudu kirjandusse tulnud autorite ringi – Veiko Belials, Lew R. Berg, Veikko Vangonen jt – olulisemaid esindajaid. Tema loomingut on avaldanud lisaks Mardusele veel Põhjanael, Liivimaa Kuller, Vikerkaar ja Algernon, samuti kirjastus Varrak.

Raamatu on toimetanud Eva Luts, kaanepildi autor on Meelis Krošetskin. Orpheuse Raamatukogu sarjas ilmuvad tekstid valib välja ulmeasjatundja Raul Sulbi. Sari ilmub 2011. aastast ning "Maailmalõpu päevik" on sarjas 48. teos.