Lukas: statsionaarsete istekohtadega kultuuriasutustele hetkel lisapiiranguid ei tule

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles ERR-ile, et kuigi valitsus kehtestas piirangu meelelahutus- ja toitlustusasutustele, mis peavad uksed sulgema alates kell 22.00, siis statsionaarsete istekohtadega kultuuriasutustes võivad üritused kesta ka kauem.

"Valitsus otsustas, et pärast kell 22.00 peavad avalikud üritused, kus ei ole statsionaarseid istekohti, ja toitlustusasutused uksed sulgema," selgitas Lukas ja mainis, et sellega püütakse kontrolli all hoida lähikontakti. "Püütakse ära hoida ettevõtmisi, kus ei hoita reeglitest kinni ja meeleolu läheb praeguse aja kohta liiga elavaks ja ülemeelikuks."

Kultuuriminister rõhutas samas, et kultuuriasutused jäävad lahti samadel tingimustel nagu varem. "Statsionaarsete istekohtadega kinodes, teatrites ja kontserdiasutustes võib tegevus jätkuda samal moel."