Kristi ja Siim Kallase fondist eraldati Eesti teatrile 13 000 euro eest toetusi

Käesoleva aasta stipendiaadid valis välja Kristi ja Siim Kallase fondi halduskogu koosseisus Jaak Allik, Rein Lang, Siim Kallas, Maret Maripuu ja Margus Mikomägi. Stipendiumid anti välja silmas pidades 2019. kuni 2020. aastani valminud lavastusi, mis olid seotud eesti ajaloopärandi ja kultuuri mõtestamisega.

Stipendiumid pälvisid:

Etenduse "Minu Georg Ots" väljatoomise eest produtsent Märt Meos (2000 eurot)

Lavastus "Minu Georg Ots" räägib kuuest naisest, kelle elus on tähelepanuväärset rolli mänginud Georg Ots ja tema looming.

Etenduse "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" väljatoomise eest Ugala teatris dramaturg-lavastaja Liis Aedmaa (1000 eurot) ja dramaturg-lavastaja Laura Kalle (1000 eurot)

"Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" on rohkete lauludega lavastus ajast, mil Ugala teater oli alles 17-aastane.

Kristi ja Siim Kallase fondi lavastusprojekti toetused eraldati kahele teatriprojektile:

Julia Augi autorilavastuse "Menora" (Judenfrei) ettevalmistuseks MTÜ Ühendus R.A.A.A.M (7000 eurot)

Lavastuse "MÄLETAN / EI MÄLETA" väljatoomiseks Tallinnas EKP Parteiarhiivi hoidlahoones autorile ja lavastajale Laur Kaunissaarele loominguline stipendium (2000 eurot)

2010. kuni 2020. aastani on Kristi ja Siim Kallase fondist kokku eraldatud 31 stipendiumi ja neli toetust summas 65 873 eurot. Sel aastal eraldati stipendiume ja toetusi juba kümnendat korda.