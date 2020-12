Pereterapeut Katrin Saali Saul soovitab lugeda klassikuid

Katrin Saali Saul Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Võtke seda, mida te lugesite kunagi keskkoolis. Me ei saanud sellest aru. Nagu "Tõest ja õigusest" – me ei olnud küpsed selleks. Lugege uuesti "Tõde ja õigust" või Krossi või Lev Tolstoid ja "Anna Kareninat". Klassikuid," soovitas ta.

Kirjanik Tõnu Õnnepalu soovitab Francois Mauriaci teost "Therese Desqueyroux. Öö lõpp"

Tõnu Õnnepalu Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Õnne seal ei ole, on tragöödia, on peaaegu mõrv, aga seda tasub lugeda. Midagi väga terast ja kokkuvõtlikku," sõnas ta ja lisas, et see on abieluteemaline romaan, mida ta kunagi soovitamast ei väsi.

Kirjandusloolane Liina Lukas soovitab Klaus Modicki "Keyserlingi saladust"

Liina Lukas Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Seda just sellepärast, et ma olen ise uurinud ja ka propageerinud baltisaksa kirjandust. See romaan räägib ühest kõige nimekamast baltisaksa kirjanikust Eduard von Keyserlinginst ja see käsitleb just hämaraid aastaid Tartus, kui ta oli üliõpilane," rääkis Lukas.

Tõlkija Triinu Tamm soovitab Gustave Flauberti teost "November" ja Milan Kundera raamatut "Veidrad armastuslood"

Triinu Tamm Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"November" räägib Tamme sõnul noorest armastusest. "See on nüüd see armastus, mis on tegelikult enne abielu ja see unistus ilusast elust, mis võiks olla. Aga kui elu ise tuleb ja hakkab sulle mingeid asju kätte mängima, siis on küsimus, kas teha kompromisse või leppida," kõneles Tamm.

"Veidrad armastuslood" on aga Tamme sõnul lõbusam lugemine. "See ujub kuidagi hoopis teises voolusängis – armastus on kui mäng ja need tegelased tõesti mõnuga mängivad neid mänge. Ega alati nii hästi ei lähe, aga võib nii võtta, et on võitjad ja kaotajad ja kui sa lähed mängima, siis oled selleks ka valmis," ütles ta.