"Plekktrummi raamatud" soovitab Julian Barnesi, Kaarel Piirimäe uurimust ja Kaplinskit

Eneken Laanes: Julian Barnesi romaan "Aja müra", tlk Aet Varik

Laanese meelest võiks see raamat meeldida Krossi romaanide armastajale, kuna räägib Dmitri Šostakovitši koostööst Stalini-aegse Nõukogude võimuga ja käsitleb sarnaselt Krossile kompromisse ja muid eetilisi küsimusi. "Huvi pakub, et lääne juhtiv autor on tundnud huvi Ida-Euroopa vastu," märgib Laanes. "Ta proovib läbi stsenaariume, mis on Lääne-Euroopas peaaegu et poliitiliselt ebakorrektsed, aga Šostakovitši peal saab eksperimenteerida."

Lauri Mälksoo: Kaarel Piirimäe uurimus "Sama hästi kui venelaste maa"

"Romaanis "Paigallend" on lõpumõtiskluseks küsimus, kas Eesti ja teised Balti riigid reedeti Jalta konverentsil Teise maailmasõja lõpus. Eesti ajaloolane Kaarel Piirimäe on sellest ajast kirjutanud ühe huvitava uurimuse, just lääneliitlaste, Roosevelti ja teiste selliste suhtumisest," ütles Mälksoo ja lisas, et Piirimäe raamatut oleks hea lugeda Jaan Krossile lisaks.

Valdur Mikita: Jaan Kaplinski proosakogu "Kust tuli öö"

Mikita tõstab Jaan Krossi kõrvale teise suurmehe ehk Jaan Kaplinski: too on "samuti maailma mõõtu mees ja ilmselt Nobeli preemiale olnud sama lähedal kui Jaan Kross". Kolmkümmend aastat tagasi ilmunud "Kust tuli öö" kuulub Mikita hinnangul samamoodi maailmakultuuri.